Która przestrzeń handlowo-usługowa jest najlepsza? Zobacz nominacje Property Design Awards

Green Caffè Nero w centrali Banku Millennium, lodziarnia Lukullus w St. Tropez, salon Orsay w Cuprum Arenie w Lubinie, 4F Flagship Store w Westfield Arkadia, restauracja Niewinni Czarodzieje 2.0. Każde z tych wnętrz zachwyca bądź zaskakuje swoim wzornictwem, które jednak zgarnie główną nagrodę? Zobaczcie wielką piątkę nominowanych w konkursie Property Design Awards, w kategorii "Design - Wnętrza: Przestrzeń Handlowo-Usługowa".

Konkurs Property Design Awards organizowany jest w ramach 4 Design Days – największego w tej części Europy wydarzenia rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa (MCK i Spodek w Katowicach, 6-9 lutego br.). Ma za zadanie nagrodzić najlepsze komercyjne i publiczne projekty zrealizowane w Polsce do końca 2019 roku.

Poznajcie piątkę nominowanych realizacji w kategorii "Design - Wnętrza: Przestrzeń Handlowo-Usługowa".

Green Caffè Nero w centrali Banku Millennium (Green Coffee)

69. kawiarnia Green Caffè Nero powstała w miejscu o tyle nietypowym, że jest nim centrala Banku Millenium. W rezultacie koncept lokalu, z którego korzystają pracownicy i goście banku, był współtworzony razem z jego przyszłymi użytkownikami. – Bank Millennium zmienia się dla swoich klientów i pracowników na poziomie strategicznym. Zmienia się styl oraz kultura pracy, którą kształtuje wymagające, młode pokolenie pracowników, które coraz liczniej zasila także struktury Banku Millennium. Zaprosiliśmy do naszej Centrali markę, która serwuje doskonałą kawę, ale także stworzyła komfortową i klimatyczną przestrzeń do pracy dla naszych pracowników – powiedział Ivo Novo, dyrektor Departamentu Administracji i Infrastruktury Banku Millennium.

– Zagospodarowanie potrzeb naszego partnera stanowiło bardzo miłe wyzwanie. Przy projektowaniu skupiliśmy się na stworzeniu przestrzeni, która odda ducha obu marek. Zależało nam na kawiarni, która będzie przede wszystkim przedłużeniem biura służącym mniej lub bardziej formalnym spotkaniom służbowym, a dodatkowo stanowić będzie strefę relaksu dla pracowników i gości banku – podkreśla Adam Ringer, Prezes Green Caffè Nero. Jednocześnie, przy pełnieniu funkcji przedłużenia biura, jest ona również swoistym "antybiurem". Jej wnętrze sprawia bowiem, że użytkownicy zapominają o typowych dla biur atrybutach. Zamiast nich znajdziemy tutaj typowe dla kawiarni stoliki, wygodne fotele czy nawet pozwalające swobodnie się w nich rozsiąść sofy.

Autorom projektu udało się zagospodarować wcześniej służący wyłącznie jako ciąg komunikacyjny szeroki i pusty korytarz, prowadzący od wejścia do budynku do wind, do maksimum wykorzystując dostępną przestrzeń. Aranżacja wnętrz ponad 300-metrowego lokalu to wyjątkowe połączenie stylistyki nowoczesnej z bardziej klasycznymi elementami, a także akcentami zainspirowanymi sławną światową architekturą. Wzrok przyciąga efektowny element dekoracji wnętrza: wykonany przez zaprzyjaźnionych z firmą kowali dach z zardzewiałej blachy, który góruje nad wnętrzami, pełniąc jednocześnie funkcję oryginalnego podwieszanego sufitu. Inne metalowe elementy dekoracyjne, zastosowane w wystroju wnętrza nawiązują do estetyki wejścia do Wersalu. Wdzięcznym akcentem lubianym przez pracowników korzystających z kawiarni są wszechobecne we wnętrzu rośliny.