Które wnętrza hotelowe zdobędą Property Design Award 2020?

Hotel ibis Styles w Lublinie, Motel One Warszawa-Chopin, Lake Hill Resort & SPA w Sosnówce, Moxy Warsaw Praga w Warszawie, a może Puro Hotel Warszawa? Tak przedstawia się wielka piątka nominowanych w konkursie Property Design Awards 2020 w kategorii Design – Wnętrza: Hotel. Który z obiektów zdobędzie nagrodę?

Konkurs Property Design Awards organizowany jest w ramach 4 Design Days – największego w tej części Europy wydarzenia rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa (MCK i Spodek w Katowicach, 6-9 lutego). Ma za zadanie nagrodzić najlepsze komercyjne i publiczne projekty zrealizowane w Polsce do końca 2019 roku.

Poznajcie nominowanych w kategorii "Design – Wnętrza: Hotel".

Hotel ibis Styles Stare Miasto w Lublinie (TBV Hotele / Tremend)

– Nominacja naszego hotelu ibis Styles Lublin Stare Miasto w prestiżowym konkursie Property Design Awards 2020 to dla nas duże wyróżnienie i powód do dumy. Cieszymy się, że wyjątkowość wnętrz hotelu i - widoczna na każdym kroku, inspiracja lubelskimi legendami, została dostrzeżona i doceniona przez kapitułę ogólnopolskiego plebiscytu – tak na nominację w konkursie zareagował Jarosław Dziak, dyrektor generalny ibis Styles Lublin. Motywem przewodnim w projekcie wnętrz hotelu były miejskie legendy związane z Lublinem, jego tradycją i historią. Przestrzeń została podzielona na strefy, a każda z nich przedstawia inną opowieść.

– Goście hotelowi szukają obecnie nie tylko miejsca noclegu, zależy im przede wszystkim na doświadczeniach. Przekraczając próg hotelu, są ciekawi, co ich spotka. Chcą aby miejsce, w którym się zatrzymają czymś się wyróżniało, oczekują efektu WOW! Stąd największym wyzwaniem jest stworzenie ciekawego storytellingu z elementami zaskoczenia – wyjść poza schematy i znaleźć sposób by zaintrygować odwiedzających – mówi arch. Małgorzata Fedorowicz-Boule, prezes pracowni Tremend, odpowiedzialnej za projekt wnętrz hotelu.

– Lubelskie legendy są jedyne w swoim rodzaju, dlatego postanowiliśmy w przemyślany i konsekwentny sposób wprowadzić hotelowych gości w ich magiczny świat. Inspiracje są widoczne w wystroju wnętrz hotelu na każdym kroku - poczynając od wykładzin z historycznym planem Lublina, tapet i kabin prysznicowych z motywami lina, czarciej łapy czy Leszka Czarnego w warstwie użytkowej, po artystyczne malowidła z motywem ryby, drewniane lady nawiązujące kształtem do motywu lina z legendy o nazwie miasta, instalację oświetlenia w sieciach rybackich czy grafiki ilustrujące wybrane legendy autorstwa młodej lubelskiej artystki Dominiki Wilk. Orientację w przestrzeni ułatwia oznakowanie z motywami zaczerpniętymi z lokalnych opowieści i koziołkiem nawiązującym do herbu Lublina, a wystrój pokoi na każdym z hotelowych pięter nawiązuje do innej legendy – wylicza Jarosław Dziak.

Motel One Warszawa-Chopin (Strabag Real Estate / AGK Architekci)