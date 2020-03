Kultowe klepki nadal w modzie

Klasyczna jodełka to wzór niegdyś zarezerwowany jedynie dla pałacowych wnętrz czy dawnych kamienic. Dziś pewnie wchodzi w kanony nowoczesnej aranżacji wnętrz. Klepki urzekają nie tylko ponadczasowym wzorem… dzisiejsze produkty oferowane na rynku posiadają szereg dodatkowych atutów.

REKLAMA

Z technicznego punktu widzenia, zarówno klepki, jak i deski powstają z dokładnie tego samego surowca, jakim jakim jest dąb europejski, spełniają więc te same normy techniczne - komentuje Sebastian Kos, ekspert marki Chapel Parket.

Nie dla każdego jest oczywiste, że klepki powstają z desek. W przypadku elementów układanych w klasyczny wzór, muszą być one docięte w odpowiednich proporcjach, by odtworzyć pożądany wzór. Stosunek szerokości do długości powinien wynosić 1:4, 1:5 lub 1:6. Jeśli zatem inwestor jest zainteresowany klepką o szerokości 10,5 cm, jej długość powinna wynosić 42, 52,5 lub 63 cm. Tak przycięte elementy można układać nie tylko w klasyczny wzór, ale również cegiełkę czy wzór koszykowy. Zachowanie proporcji jest niemniej istotne (choć nie obligatoryjne) również przy elementach układanych w bardzo popularną ostatnimi czasy jodełkę francuską czy węgierską.

- Klasyczna jodełka powstaje z elementów prostokątnych, które po ułożeniu tworzą zygzak. Natomiast w przypadku jodełki węgierskiej lub francuskiej, elementy mają kształt równoległoboku. Krótsze boki przycina się pod skosem i po ich ułożeniu przypominają grot strzały, z charakterystyczną linią prostą pośrodku. - wyjaśnia Kos. Warto odnotować, że do wzoru francuskiego klepki przycina się pod kątem 45 stopni, z kolei w przypadku wzoru węgierskiego jest to 60 stopni.

Poza walorami wizualnymi, klepki posiadają jeszcze szereg innych cech, które sprawiają , że inwestorzy sięgają po nie coraz częściej. Jednym z aspektów jest fakt, iż można je montować na ogrzewaniu podłogowym, na które dziś decyduje się wiele osób. Wystarczy przy wyborze elementów wskazać na materiał warstwowy (inżynieryjny). - Wykonane z niego klepki i deski nie będą w istotny sposób hamować przepływu ciepła. Ponadto, konstrukcja materiału inżynieryjnego pozwala ograniczyć „pracę drewna”. Przed montażem takiego parkietu należy prawidłowo przygotować posadzkę i przeprowadzić protokół z jej wygrzewania - dodaje Kos.

Klepki sprawdzą się niemal w każdym wydaniu – od nowoczesnych aranżacji, aż po klasyczne wnętrza pałaców czy budynku użyteczności publicznej. W zależności od sposobu ułożenia, koloru czy wykończenia nadadzą każdej realizacji niesamowitego i ponadczasowego wyglądu.