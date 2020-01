Ławki jak... otwarte księgi. Centrum handlowe zachęca do czytania

W CH Karolinka w Opolu stanęły kolorowe ławki, których forma nawiązuje do otwartej książki. Można na nich nie tylko usiąść - meble są wyposażone w kody QR, których zeskanowanie daje możliwość pobrania bezpłatnych utworów literackich. Ławki będą w galerii do końca 30 stycznia br.

Na terenie opolskiej galerii Karolinka pojawiły się niezwykłe ławki, wyglądające jak...otwarte księgi. Przykuwające wzrok meble to wystawa „Zaczytane Ławki”, której organizatorem jest Fundacja Zaczytani.org. Opolanie i mieszkańcy regionu mogą zobaczyć i skorzystać z wyjątkowych siedzisk zaprojektowanych przez osoby ze świata kultury i sztuki, m.in. Katarzynę Pakosińską czy Beatę Pawlikowską.

Systematycznie spada odsetek Polaków, którzy czytają książki. Według badań Biblioteki Narodowej, w 2018 roku 38 proc. Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę[1]. Dlatego Fundacja Zaczytani.org zachęca pozostałych 62 proc. do czytania, m.in. poprzez udostępnienie wystawy „Zaczytane Ławki”, której celem jest promocja czytelnictwa i edukacja społeczna w tym zakresie.

Dziesięć ławek w kształcie otwartych książek od 9 stycznia 2020 roku przykuwa uwagę klientów CH Karolinka. Te wielobarwne konstrukcje to małe dzieła sztuki, które przypominają, jakim polem dla wyobraźni są książki zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Odwiedzający Karolinkę mogą usiąść na ławkach i oddać się lekturze. Kolorowe meble miejskie są wyposażone w kody QR, dające możliwość pobrania bezpłatnych utworów literackich - przy każdej ławce do ściągnięcia jest jedna publikacja. Ekspozycja w opolskim centrum handlowym będzie dostępna do 30 stycznia 2020 roku.

– Cieszymy się, że możemy angażować się w działania wspierające wyższą kulturę. Ławki, które stanęły na pasażu Karolinki zaprojektowali artyści oraz aktorzy. Projekty inspirowane sztuką mają intrygujące nazwy. Odwiedzający mogą usiąść na ławce Malina Cud Dziewczyna Kasi Pakosińskiej, czy ławce Zwierząt Zapomnianych Magdaleny Kumorek. Każda z nich opowiada indywidualną historię i przypomina o tym, jak ważna jest kultura i sztuka w codziennym życiu. Mam nadzieję, że wystawa stanie się pretekstem do tego, aby otworzyć książkę i oddać się lekturze – mówi, Klaudia Antonik-Kłopot, Dyrektor CH Karolinka.

Źródło: 1. Badanie: „38% Polaków czyta książki”, Biblioteka Narodowa. Dostępne na: https://www.bn.org.pl/w-bibliotece/3413-38%25-polakow-czyta-ksiazki.html [Ostatni dostęp: 13.01.2020 r.]