Loftowy styl, smart technologie i efekt czekolady. Oto wnętrza The Loft Hotel w Krakowie

Działający od niespełna roku, krakowski The Loft Hotel znajduje się w miejscu gdzie Stare Miasto spotyka Kazimierz, loftowe klimaty połączono z zaawansowaną technologią typu smart i... szczyptą czekoladowego luksusu.

Każdy z gości, przybywających do tego czterogwiazdkowego, butikowego hotelu, witany jest w recepcji schłodzoną lampką wyśmienitego, białego wina musującego. Każdy otrzymuje też do dyspozycji smartfona, który podczas pobytu pełnić będzie szereg funkcji: pozwoli otworzyć drzwi do pokoju, umożliwi indywidualne sterowanie klimatyzacją, oświetleniem, roletami oraz systemem telewizyjnym, a także bezpłatne korzystanie z internetu. A to dopiero początek atrakcji, jakimi rozpieszcza swoich gości The Loft Hotel.

Kameralnie i czekoladowo

Nieszablonowo zaaranżowane wnętrza łączą industrialny klimat z kameralną, sprzyjającą relaksowi atmosferą. Przytulny nastrój w pokojach buduje ciepła kolorystyka, zdominowana przez odcienie czekoladowego brązu. Wszak nie od dziś wiadomo, że czekolada dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Jej właściwości postanowili wykorzystać krakowscy projektanci wnętrz hotelu The Loft z biura architektonicznego Pracownia 72. Pomogły im w tym wykładziny dywanowe i tapety od Newmor Polska.

Projejtanci postawili na kolor gorzkiej czekolady. We wnętrzach zastosowano wykładziny w jakości Arcade z filcem niemieckiego producenta Halbmond. Zróżnicowanie odcieni wykładziny nadało podłodze loftowy rys. Wykładziny pełnią jeszcze jedną istotną funkcję – znakomicie wytłumiają akustycznie pomieszczenia, co jest rzeczą niezwykle ważną w przypadku pokoi hotelowych. W miejscach o dużym natężeniu ruchu, jak recepcja i korytarze zastosowano wykładziny tkane winylowe w rolce Fitnice Floor z kolekcji Panama.

Czekolada plus

Dopełnienie podłóg stanowią ściany, w większości pokryte tapetami Newmor – naturalnie w odcieniu gorzkiej czekolady. Tapety Cassina z kolekcji Premier Newmor nadają wnętrzom ponadczasowej elegancji. Głęboki kolor dodatkowo podkreśla wyrazisty, przypominający tkaninę splot. Zgrane kolorystycznie wykładziny i tapety stanowią ciekawy kontrapunkt dla sufitu oraz ścian wykończonych surowym betonem. Tak skomponowane tło w połączeniu z wygodnymi łóżkami, obitymi aksamitem, miękkimi sofami i fotelami oraz ciemnymi meblami dają gościom wyjątkowe poczucie luksusu.

A jeśli komuś potrzeba czegoś więcej, by całkowicie oderwać się od codzienności, na dachu hotelu ulokowano... jacuzzi. Siedząc w wannie z kieliszkiem wina możemy podziwiać królewskie miasto z całkiem nowej perspektywy.