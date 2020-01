Luksus na 50. piętrze. Eleganckie wnętrza apartamentu przy Złotej 44

Na 50. piętrze apartamentowca zaprojektowanego przez Dawida Libenskinda znajduje się apartament, którego wnętrze łączy inspiracje naturą z luksusowym designem.

Za projekt apartamentu odpowiada Katarzyna Weremczuk z pracowni Weremczuk Design, która to pokusiła się by połączyć z pozoru dwa przeciwne nurty – stonowany, spokojny naturalizm z ekspresyjnym, pełnym blasku i dobrze pojętego blichtru glamour. Stworzyłam ten projekt jako propozycję dla osób cenionych sobie luksus i wielkomiejski styl życia, ale w kameralnej przestrzeni – opowiada projektantka.

Stworzenie niebanalnego wnętrza w najnowocześniejszym budynku w Polsce było nie lada wyzwaniem. Zachwycający widok z apartamentu zawsze jednak inspiruje. Niebanalna lokalizacja zdeterminowała charakter wnętrz, a inspiracją były dla niej kolory ziemi. Szarości, przełamane zielenie, elegancka czerń, ale też niezwykle modne i szlachetne złoto.

Wizytówkę salonu i sypialni stanowią ikony designu od kultowej włoskiej marki Edra. W strefie wypoczynku na pierwszy plan wysuwa się sofa Grande Soffice o niestandardowym, lekko eliptycznym kształcie, która zachwyca miękkością i wygodą. Uzupełnia ją fotel Rose Chair w kolorze soczystej czerwieni, który ma kształt kwiatu róży. Meble są nie tylko piękne, ale też niezwykle funkcjonalne. Miękkie, wygodne i wykonane z najwyższej jakości materiałów, zapewniają komfort na co dzień. Ich „wrodzony” urok podkreślają dodatki o biżuteryjnym charakterze – elegancki stolik kawowy oraz lampa w złotym kolorze z kolekcji Brasilia od Edry. Ich metaliczny blask łagodnie kontrastuje z fornirowaną zabudową z orzecha amerykańskiego oraz dębowym parkietem ułożonym we francuską jodełkę. Ten ostatni zdobi czarny dywan z gradientem, który efektownie odbija światło. Został on wykonany specjalnie na potrzeby tego projektu.

Na uwagę zasługuje stojak na książki, który pełni nie tylko rolę biblioteczki, ale też jest swoistego rodzaju rzeźbą, podkreślającą istotną rolę dzieł sztuki w aranżacji tego wnętrza. Tak zaprojektowana część wypoczynkowa doskonale komponuje się ze strefą kuchenną, gdzie dominuje marmur w dwóch wykończeniach: carra oraz nero maquiuna. Wraz z obecnym w całej strefie dziennej drewnem buduje on naturalny charakter wnętrza. Nutę glam wnoszą tu hokery marki Cattalan Italia o delikatnej konstrukcji, a jednocześnie utrzymane w klasycznej, eleganckiej czerni.

W nieco łagodniejszych tonach zaprojektowana jest sypialnia. W jej centrum znalazło się ogromne łóżko marki Edra Stand by Me. Zachwyca ono nie tylko designem, ale też funkcjonalnością. O komfort wypoczynku dbają tu dwie „inteligentne” poduszki w zagłówku. Co ważne można je indywidualnie modelować, dopasowując je do naszych potrzeb. Na co dzień łóżko zdobi niebanalna tkanina z długim włosiem w naturalnym kolorze ziemi. Najbardziej charakterystycznym elementem jest tu fotel Favela marki Edra o pozornie prostej, drewnianej konstrukcji. Zbudowany jest z wielu drewnianych listewek, podobnych do klasycznej sklejki, które w zamyśle twórcy miały przypominać deski używane do budowy brazylijskich „faweli”. Doskonale koresponduje on z surowymi okładzinami z betonu.