Luksus spod kreski Irmy Orenstein

Irma Orenstein, światowej sławy projektantka z Izraela, od lat zaskakuje wyjątkowymi realizacjami architektonicznymi. Jedną z nich jest projekt luksusowego wnętrza w Tel Awiwie.

Od początku swojej działalności Irma Orenstein specjalizuje się w świadczeniu usług architektonicznych i projektowych dla najbardziej wymagających inwestorów. Odpowiada za realizację wielu prestiżowych apartamentów, penthouse'ów i luksusowych budynków, a także ma na swoim koncie sporo wnętrz komercyjnych. To projektantka o wielkim talencie. Realizowała swe projekty na całym świecie, jej koncepcje znajdują się między innymi w miastach takich jak: Londyn, Wiedeń, Nowy Jork i wielu innych. Również w swoim rodzimym Izraelu Irma może się pochwalić kilkoma wyjątkowymi realizacjami, które zachwycają oryginalną perspektywą.

Jedną z nich jest wnętrze luksusowej rezydencji w Tel Awiwie, zlokalizowanej w prestiżowym wieżowcu nad brzegiem morza. Z jej okien rozpościera się widok na zabytkową Starą Jaffę oraz nowoczesne drapacze chmur, górujące nad miastem. Penthouse należy do rodziny, której życie toczy się między Londynem a Tel Awiwem. Ten fakt miał kluczowy wpływ na wizję obraną przez projektantkę.

Czyste linie, jasne ściany, dbałość o każdy detal to najważniejsze wyróżniki tego projektu. Elegancki i wyrafinowany styl, w którym zostało wykonane wnętrze, pozwala mieszkańcom cieszyć się izrealską pogodą, ciepłem oraz naturalnym światłem bijącym z zewnątrz. Dzięki temu mieszkańcy mogą doświadczyć tu tego, czego nie mają na co dzień w Londynie.

Zastosowanie drewnianej podłogi o czystych i wyrazistych liniach, takich jak Foxtrot Biancospino z kolekcji Natural Genius od Listone Giordano intensyfikuje jasność we wnętrzu. Ten zaprojektowany przez Matteo Nunziati dębowy parkiet, wyraża dynamikę przez zestawienie gry światła i cienia, które zachwycają efektem kolorów. Wnętrze tej rezydencji to śmiała kombinacja materiałów o klasycznym, eleganckim wyglądzie, co w pełni uwydatnia filozofię współczesnej architektury i designu wyznawaną przez Orenstein.

Od początkowej koncepcji projektowej, poprzez szczegółowe planowanie, wdrażanie i nadzór na każdym etapie, Irma Orenstein była pełnoprawnym partnerem tej realizacji. Projektantka w pełni rozumie styl życia i specjalne wymagania zamożnych nabywców, którzy oczekują pełnego zaangażowania, a dodatkowo cenią sobie pełną dyskrecję. Takie podejście architektki do wymagań klientów było kluczem do osiągnięcia całkowicie satysfakcjonujących rezultatów współpracy.