Luksusowy glamour w Złotej 44

Apartamentowiec Złota 44 na stałe wpisał się w warszawski skyline. Słynny kształt żagla zaprojektowany przez geniusza architektury Daniela Libeskinda, bezsprzecznie kojarzony jest z panoramą Warszawy, a górując nad miastem nadaje mu wyrazisty charakter. Złota 44 udostępniła kolejny, designerski apartament pokazowy "Glam".

Apartament Glam usytuowany jest na czterdziestym czwartym piętrze, a z przestrzennych okien rozpościera się widok na południową stronę Warszawy i Pałac Kultury. Spektakularna panorama miasta tworzy żywy obraz, który uzupełnia eklektyczny i nowoczesny styl wnętrz glamour.

Wystrój apartamentu szczególnie przypadnie do gustu zwolennikom nieoczywistego designu. Szczególnie usatysfakcjonowani powinni być koneserzy sztuki współczesnej – niepowtarzalny wystrój apartamentu tworzą lampy zaprojektowane przez Macieja Zienia. W apartamencie znajdziemy lampę Cassiopeia, inspirowaną światłem gwiazdozbioru nieba północnego, czy Madame Clicquot, której zielono-złoty klosz nawiązuje do kształtu butelki luksusowego szampana. Punktowe światło tworzy niesamowity klimat, ociepla wnętrze, które staje się oazą, idealną przestrzenią do relaksu po intensywnym dniu.

Obcowanie ze sztuką

Wnętrze wypełniły miękkie i charakterystyczne materiały, np. szlachetny welur, którym tapicerowane zostały krzesła marki Cantori, skórzana sofa McQueen marki Gamma, czy wykończenie dywanu Luxxx. Glam został wypełniony nowoczesnymi materiałami: betonem, stalą i szkłem, których surowy charakter uzupełnia wszechobecna sztuka. Na jakie jeszcze meble postawili projektanci? Na przykład na stół marki Catellan Italia, oświetlenie projektu Nicolasa Terzani, hokery Zed od Infinity, czy ikona designu szezlong Borzalino zaprojektowany przez Carlo Bimbi. W apartamencie znajdziemy również przykuwający uwagę obraz z geometrycznymi kształtami w kolorze pomarańczy, szarości i czerni pochodzący z Leonarda Art. Gallery, którego autorką jest Magdalena Mosakowska.

- Za ostoję spokoju w apartamencie Glam niewątpliwie można uznać wyjątkową sypialnię. Łóżko zostało wykonane z kutego żelaza, jego rama jest pokryta płatkami srebra, a tapicerowanie welurem oddaje efekt lekkości, dodatkowo spotęgowany spektakularnym, żywym obrazem jaki tworzy panorama Warszawy rozpościerająca się za oknem - mówi Bartosz Góralewski z Galerii Heban, która odpowiada za projekt apartamentu Glam.

Wnętrze dopasowane do stylu życia

Podstawowe wykończenie apartamentu zaprojektowane zostało przez studio Woods Bagot. Za oknami apartamentowca rozpościera się niezwykle inspirujący widok – panorama miasta zachwyca o każdej porze dnia. Złotta 44 to bezkompromisowy mariaż perfekcji i technologii. Dzięki swojej konstrukcji fasada budynku redukuje hałas i pozwala zaoszczędzić energię, a uchylne panele okienne gwarantują stały dostęp do świeżego powietrza. Apartamentowiec jest również wyposażony we własną stację uzdatniana wody ze specjalnymi filtrami.