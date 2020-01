Luksusowy hotel na Malediwach z wyposażeniem marki Duravit

Hotel One & Only na Malediwach to kompleks położonych na plaży i wodzie willi urządzonych w mieszance różnych stylistyk spiętych w całość przez architekta Jeana-Michela Gathy'ego. W luksusowych łazienkach hotelowych znajdziemy z kolei wyposażenie marki Duravit,

REKLAMA

One & Only nadaje słowu „luksus” zupełnie nowe znaczenie. Resort położony jest na malediwskiej wyspie Reethi Rah i jest perłą w łańcuchu koralowych atoli, lagun i białych plaż.

„One & Only” oferuje 90 willi na plaży i 32 wille na wodzie, wszystkie stworzone w celu zapewnienia relaksu i dobrego samopoczucia. Architekt Jean-Michel Gathy z Kuala Lumpur, który projektuje hotele na całym świecie, na Reethi Rah stworzył fascynującą mieszankę elegancji i luksusu w połączeniu z niezwykłym urokiem wyspy.

Jego projekt stanowi połączenie rygorystycznej geometrii i łagodnego światła. Wpływy architektury malediwskiej, chińskiej i balijskiej są widoczne w wysokich, łukowatych sufitach i zastosowaniu różnych materiałów drewna, kamienia naturalnego i chłodnego, kredowo-białych tkanin. Sam Gathy opisuje hotel w jego boskiej scenerii jako idealną kompozycję krajobrazu, architektury i wnętrz inspirowanych różnorodnymi kulturami.

Rozległe plaże i wille na wodzie z prywatną plażą, basenami i spa wyposażone są w duże, luksusowe łazienki. Umywalki stawiane Duravit Bacino i deski sedesowe z funkcją mycia SensoWash® Starck 2 oferują najwyższy komfort, doskonale harmonizując z wyjątkowym standardem wnętrz One & Only.