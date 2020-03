Maciej Ryniewicz i Rafał Kaletowski zaprojektują francuskie bistro. Czy czeka nas paryski szyk?

Właściciele "french bistro", Karolina i Łukasz Kwaśniewscy, to doświadczeni restauratorzy. To oni tworzą również lubianą restaurację Port Royal w Hali Koszyki. W nowym miejscu wykorzystają sprawdzoną wiedzę i zaoferują swoim gościom wyjątkowe smaki. Będzie to tętniące życiem francuskie bistro z muzyką wprost z dzielnic artystycznych Paryża, fot. Jay Wennington / Unsplash

Już niebawem w Dzielnicy Smaków i Spotkań pojawi się kolejne wyjątkowe miejsce, które pokochają nie tylko miłośnicy Francji. Mapę tego smakowitego kwartału na warszawskiej Woli wzbogaci bistro z francuskimi przysmakami. We wnętrzu zaskoczy nas paryski szyk. Wystrojem wnętrza zajmą się Maciej Ryniewicz i Rafał Kaletowski.

Browary Warszawskie poszerzają kulinarną ofertę. W nowej dzielnicy, która wyróżnia się architekturą i wyjątkową historią, pojawi się francuskie bistro. Będzie to miejsce, które przyciągnie nie tylko mieszkańców Dzielnicy Smaków i Spotkań, ale także wszystkich warszawiaków i turystów, którzy będą chcieli zasmakować we francuskiej kuchni.

- Nie ustajemy w staraniach, aby nasz miejski kwartał oferował gościom niezapomniane smaki niemalże z całego świata. Odsłaniamy kolejny fragment mozaiki smaków, jaką tworzymy w Browarach Warszawskich. Francuskie bistro uzupełnia różnorodność tego miejsca. Serwowane tam potrawy oraz wystrój sprawią, że chociaż na chwilę poczujemy się, jak na ulicach Paryża. Karolina i Łukasz Kwaśniewscy, twórcy tego miejsca, mają na swoim koncie sukces restauracji Port Royal. Swoje doświadczenie z pewnością wykorzystają w nowym koncepcie, którego menu odzwierciedli ich zamiłowanie do tego regionu Europy. Sposób prowadzenia restauracji, jakim charakteryzują się właściciele, to dbałość o najlepsze i zawsze świeże składniki, mistrzów w kuchni oraz dobrze zorganizowany zespół restauracji. Tego samego podejścia możemy się spodziewać w tworzeniu ich kawałka Browarów Warszawskich - mówi Karolina Prędota-Krystek, senior leasing manager w Echo Investment.

Francuski klimat na nowej ulicy

Bistro zajmie blisko 250 mkw. tuż przy nowopowstającej ulicy Haberbuscha i Schielego, w parterze budynku Rest4Rent.



- Zdecydowaliśmy się na stworzenie naszej nowej restauracji w Browarach Warszawskich przede wszystkim ze względu na klimat miejsca, aspekt historyczny i lokalizację na Woli. Jesteśmy przekonani, że w tym wyjątkowym miejscu nasi goście będą się czuli idealnie. Wszystko, co robimy w życiu wychodzi prosto z serca, a nasze życiowe motto to bycie fair wobec siebie, środowiska i naszych gości. Kierujemy się tym w każdej dziedzinie życia i wierzymy, że dobra energia, którą wysyłamy do świata zawsze wraca i kiełkuje w coraz to nowe pomysły i projekty - mówi Karolina Kwaśniewska, właścicielka francuskiego bistro.

Francja w samym centrum Warszawy

- Oczywiście w naszym bistro nie zabraknie typowych dla francuskiej kuchni smaków. Na śniadanie zaoferujemy uwielbiane przez wszystkich croque madame i monsieur, następnie skosztować będzie można tradycyjnej zupy cebulowej oraz bouillabaisse, czyli zupy rybnej. W naszej kuchni nie zabraknie również ślimaków oraz ratatouille. Produkty, które pojawią się w kuchni, będą autentyczne - francuskie masło i mąka, które nie mają swoich odpowiedników w Polsce. W menu będzie przewaga warzyw, ryb i owoców morza a w lokalu pojawi się również oyster bar - w którym fani ostryg, znajdą najlepsze okazy - mówi Łukasz Kwaśniewski, właściciel francuskiego bistro.