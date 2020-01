Maciej Zień - zobacz jak mieszka i pracuje znany projektant

W swoich projektach łączy modę i design. Stworzone przez niego kolekcje są synonimem elegancji. Maciej Zień to jeden z najbardziej znanych i cenionych projektantów mody i wnętrz w Polsce. Nam opowiedział o swojej pracy, inspiracjach oraz najnowszej kolekcji „Mojo”

Jesteśmy w eleganckich wnętrzach Pana mieszkania urządzonego w stylu francuskiej klasyki – dlaczego ten styl jest Panu szczególnie bliski?

Paryż jest stolicą mody, to miasto żyje designem. Uwielbiam tam wracać. Regularnie jeżdżę na Targi Premier Vision, aby zapoznać się nadchodzącym trendami, nowymi tkaninami i zawsze wracam z głową pełną pomysłów. Jestem też frankofilem, uwielbiam język francuski, tamtejsze wyczucie estetyki. Francja to kraj, który inspiruje i dlatego jest obecny we wnętrzach, w których spędzam najwięcej czasu, gdzie nie tylko się relaksuję, ale również tworzę.

Charakter tego wnętrza tworzą także stylowe, staranie dobrane dodatki – dobry design, sztuka. Czy mają one szczególną wartość dla Pana?

Zdecydowanie. Interesuję się wzornictwem, malarstwem, rzeźbą. Sztuka ma dla mnie duże znaczenie. Lubię przeglądać albumy z pięknymi fotografiami, dziełami artystów i dlatego w salonie mam duży regał wypełniony książkami. Staram się, aby żaden element wnętrza nie był przypadkowy. Rzeźby, obrazy, wazy, które je dekorują są dziełami cenionych przeze mnie polskich artystów, np. rzeźba Tomasza Górnickiego przedstawiająca Jean-Michel’a Basquiat’a czy grafiki Aleksandra Prowalińskiego oraz pamiątkami z podróży. Wszystkie te przedmioty, poza wartością estetyczną. mają dla mnie również wartość sentymentalną.

Znajduje się tutaj także pracownia. Dlaczego zdecydował się Pan przenieść pracę do domu?

Pracy projektanta nie można zamknąć w sztywnym grafiku ośmiu godzin dziennie. Proces twórczy może trwać nawet całą dobę, dlatego najlepszym rozwiązaniem było przeniesienie pracowni do domu. Dodatkowo, mając Atelier blisko mnie mogę być na bieżąco z procesem realizacji projektów, omawiam z krawcowymi koncepcje, przeglądam tkaniny i mam również kontakt z klientkami. Takie połączenie oznacza dla mnie również oszczędność tak cennego czasu, którego nie tracę na ciągłe zmiany lokalizacji.

