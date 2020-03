Magdalena Pilaczyńska zaprojektowała opakowania kosmetyków

Magdalena Pilaczyńska to ceniona i nagradzana ilustratorka. Tym razem podjęła się swojej pierwszej współpracy z branżą beauty, projektując opakowania balsamów do ciała.

Nie jest zaskoczeniem, że marki kosmetyczne zabiegają o współpracę z popularnymi twórcami licząc na efekt, z którego bije artystyczny kunszt oraz w nadziei, że sprowokuje to konsumentów do spojrzenia na ich produkty z nowej perspektywy. Kabos, polski producent z Łodzi, od ponad dekady oferuje kobietom profesjonalne produkty i akcesoria do stylizacji paznokci oraz kosmetyki do pielęgnacji dłoni i ciała. Dotychczas wszystkie opakowania były tworzone przez wewnętrzny dział graficzny firmy. Tymczasem podjęto decyzję o współpracy z Magdaleną Pilaczyńską przy stworzeniu nowych opakowań linii balsamów do dłoni i ciała dla kobiet. Marka chce się kojarzyć z dobrym wzornictwem z Polski.

– Na co dzień pracuję z płaskimi formami, jak kolaż, wydzieranka, płaska plama graficzna. Przeniesienie moich ilustracji na kosmetyki Kabos to próba przyjrzenia się, jak sztuka działa w praktyce, zdobi, informuje i przynosi przyjemność wizualną – twierdzi artystka.

Magdalena Pilaczyńska jest zawodowo ilustratorką, graficzką i projektantką porcelany, do której przejawia szczególny sentyment. To założycielka marki Look At Me Plates, w ramach której tworzy naczynia w charakterystyczne dla jej stylu wzory. Wśród motywów zdobniczych znajdują się stylizowane serca, łezki, usta, postacie i zwierzęta. Przygotowane przez nią kolekcje były wielokrotnie nagradzane, m.in. w ramach konkursu Dobry Wzór organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jej prace pokazywano na najbardziej prestiżowych imprezach poświęconych sztuce użytkowej w kraju i za granicą, jako wzorowy przykład polskiego designu.

Kreatywność artystów znajduje odbicie w obowiązujących modach i trendach, a finalne dzieło ma za zadanie upiększyć otoczenie paletą odcieni uczuć i emocji. Nowe buteleczki balsamów Kabos zaprojektowanych przez ilustratorkę tworzą spójną rodzinę produktów opartych na ilustracjach oraz delikatnych, pastelowych i kobiecych kolorach. Każda z nut zapachowych balsamów została. autorsko opracowana i zamknięta w projekcie graficznym.

– Chciałam, aby ilustracje na etykietach były bardzo kobiece i nawiązywały do składników, z których ułożone są nuty zapachowe, jednak nie były bardzo dosłowne, nie wyglądały jak „odrysowane” z fotografii. Dlatego też są one nieco abstrakcyjne. Zależało mi, aby ilustracje miały wyrazisty styl i kreskę i stanowiły mocną plamą koloru. Sama, jako odbiorca kosmetyków, bardzo lubię kiedy opakowanie jest wartością dodaną do produktu i może być ozdobą mojego mieszkania. Myślę, że ilustracja na opakowaniu, która może być również swego rodzaju inspiracją, jest dużo ciekawsza niż zdjęcie, które tylko pokazuje składniki kosmetyku – dodaje artystka.

Magdalena Pilaczyńska pozytywnie wspomina swoją pierwszą współpracę z branżą beauty: –Bardzo mnie cieszy, że ilustracje zostały zaakceptowane przez markę Kabos w zasadzie bez poprawek. Pracowaliśmy w trakcie ich powstawania nad paletą kolorystyczną, ale same elementy zostały dobrze przyjęte od samego początku. Mam nadzieję, że podobnie będzie z klientkami. Współpraca była niezwykle przyjemna i dostarczyła mi wiele satysfakcji. Wśród nut zapachowych znajdują się egzotyczne, orientalne kwiaty i owoce, co dla ilustratora jest bardzo ciekawym wyzwaniem – konkluduje ilustratorka.