Magia welwetu we wnętrzu

Miękkie i przyjemne w dotyku tkaniny z welwetu kradną serca nie tylko wielbicieli eleganckiej klasyki, ale także zwolenników minimalistycznych rozwiązań. I trudno się temu dziwić. Wnętrza, w których znajdują się dodatki z welwetu, stają się przytulne, wyraziste i pełne szyku.

Welwet to niezwykle uniwersalna tkanina. Na sklepowych półkach znajdziesz m.in. welurowe abażury lamp, pudełeczka, szkatułki, zasłony, poduszki dekoracyjne, a także eleganckie ręczniki czy nawet kapcie! Choć rozkwit popularności aksamitnych tkanin obserwujemy od kilku sezonów, w Europie pojawiły się one już w XII wieku! Potencjał welwetu jako jedni z pierwszych odkryli Włosi – do Polski welwetowe tkaniny przywędrowały dopiero w XVII wieku.

Obecnie chętnie wprowadzamy ten materiał do różnych aranżacji. Uszyte z welwetu czy z weluru dodatki bądź obite nim meble nadadzą wnęrzu eleganckiego, szlachetnego i luksusowego charakteru.

- Welwet można wprowadzać do wnętrza za pośrednictwem wielu przedmiotów, mebli oraz tekstyliów. Świetnie sprawdzi się m.in. pod postacią zasłony. Subtelna miękkość, staranne wykończenie i prosty design sprawią, że będzie się ona prezentowała naprawdę efektownie. Szczególnie jeśli postawimy na wyraziste i intensywne barwy bez wzorów – to rozwiązanie ożywi wnętrze, a dobrze kryjąca okno tkanina o gęstym splocie doda szyku aranżacji – mówi Renata Mikuś, stylistka marki Dekoria.

Kluczowe w aranżacji wnętrz z welwetowymi meblami oraz dodatkami jest ich umiejętne rozmieszczenie. Najbezpieczniej będzie postawić jedynie na kilka welwetowych elementów.