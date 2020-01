Małgorzata Muc i Joanna Scott zaprojektowały największy apartament pokazowy w Złotej 44

Oxygen to największy pokazowy apartament pod adresem Złota 44 w Warszawie. Wnętrze apartamentu Oxygen zachwyca koncepcją aranżacyjną, za którą stoją Małgorzata Muc i Joanna Scott – architektki z pracowni Muc & Scott Interiors. W tym apartamencie znajduje się gabinet Daniela Libeskinda, wyposażony w meble według jego projektu.

REKLAMA

To z pozoru nieokiełzane wnętrze, rządzi się określonymi zasadami. Każdy element ma w tej przestrzeni znaczenie. Efektu lekkości dodają wnętrzu niesamowite widoki na panoramę Warszawy, a kontakt ze sztuką zapewnia unikatowa kolekcja rzeźby współczesnej oraz fortepian Steinway & Sons Spirio.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że właśnie w tym apartamencie znajduje się gabinet Daniela Libeskinda, wyposażony w meble według jego projektu. Autorskie biurko „Scribe” marki FIAM Italia zostało w całości wykonane z transparentnego szkła, a zaprojektowane przez Daniela Libeskinda lustra „The Wing” optycznie powiększają przestrzeń. Geometryczna forma sofy „Gemma” (Moroso) nie pozostawia wątpliwości, że jesteśmy w bardzo nowoczesnym, luksusowym apartamencie o futurystycznym designie. Na ścianach można podziwiać szkice Libeskinda przedstawiające projekt Złotej 44. Istotne miejsce w sercu apartamentu zajmuje unikatowy, ręcznie wykonany, samogrający fortepian Steinway & Sons Spirio.

Projektantki z pracowni Muc & Scott z wyczuciem połączyły modne, nowoczesne materiały z surowym betonem uzupełnionym szkłem i stalą. Oazę w centrum tętniącego życiem miasta uzupełniają również luksusowe meble takich marek jak Visionnaire, FIAM Italia, czy Tonelli Design dostępne w Galerii Heban. W otwartej strefie dziennej znajdziemy sofę Denzel, która urzeka nie tylko subtelną formą, ale też lekko połyskującą, welurową tapicerką w odcieniu złamanej bieli. Oparty na zasadzie kontrastu obraz wnętrza uzupełniają lustrzane tafle stolików kawowych Acer, które stylistycznie korespondują z lustrzaną komodą. Motyw luster pojawia się konsekwentnie w całej otwartej strefie dziennej, a najbardziej reprezentacyjnym elementem jest okrągłe lustro Central o imponującej średnicy 200 cm.

W podobnym stylu urządzona została także główna sypialnia. Atmosferę relaksu buduje tu łóżko Palau Regular marki Visionnaire z efektownym zagłówkiem wykonanym w formie poduch. Z kolei lustrzane stoliki i szafki nocne to świadomy zwrot ku stylistyce funkcjonującej w części dziennej. W tym apartamencie znajdziemy również pokój dla nastolatka inspirowany surfingiem.

We wnętrzach można znaleźć galerię rzeźby współczesnej stworzoną przez cenioną warszawską marszandkę, Lenę Szwed-Strużyńską, właścicielkę Leonarda Art Gallery. Autorami prezentowanych w apartamencie Oxygen dzieł są polscy rzeźbiarze: Jarosław Borek, Michał Jackowski i Krzysztof Renes. Dzieła pierwszego to dwa niezwykłe, „falujące” obiekty z przezroczystego tworzywa (plexi) oraz „The Ring” - pierścień z kortenu i polerowanej stali, będący miniaturową wersją tej samej rzeźby o wysokości 8 metrów, która stoi w chińskim mieście Chengdu. Krzysztof Renes to młody artysta należący do trzeciego pokolenia rodziny artystów i rzemieślników tworzących w metalu. W apartamencie Oxygen prezentowane są jego mosiężne, minimalistyczne prace z cyklu „Universale”. W zupełnie innym charakterze są rzeźby Michała Jackowskiego. Artysta stosuje ponadczasową estetykę, łączy inspiracje klasyczne z elementami nowoczesnymi, zapożyczonymi ze świata popkultury.