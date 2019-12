Mango z pierwszą kolekcją akcesoriów technologicznych

We are connected. Jesteśmy połączeni. Pod tym hasłem i zgodnie ze swoim zobowiązaniem dotyczącym dążenia do innowacyjnych rozwiązań, marka Mango wypuściła swoją pierwszą kolekcję akcesoriów technologicznych.

REKLAMA

Kolekcja o minimalistycznej estetyce, opierającej się na białym kolorze, obejmuje ładowarkę bezprzewodową, zewnętrzną baterię, słuchawki bezprzewodowe, kabel do ładowania z pokrowcem oraz modne, przezroczyste etui na telefon ze sznurkiem. Oprócz nich marka oferuje też mały mobilny głośnik Bluetooth, a także termos wielokrotnego użytku dla osób troszczących się o środowisko.