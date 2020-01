Marka Cersanit na 4 Design Days pochwali się najnowszymi kolekcjami

Przed nami piąta edycja jednych z największych w Polsce targów dla pasjonatów designu, architektury i wykończenia wnętrz. Targi 4 Design Days to 4 dni pełne inspiracji i najnowszych trendów, a to wszystko na 13 tys. mkw. powierzchni ekspozycyjnej. Marka Cersanit zaprezentuje designerską przestrzeń, w której będzie można zapoznać się zarówno z najnowszymi kolekcjami marki, jak i dobrze znanymi i lubianymi przez konsumentów rozwiązaniami do każdego wnętrza.

Na stoisku znajdziemy między innymi najnowszą kolekcję ORGANIC WOOD – płyty gresowe inspirowane różnymi gatunkami drewna. To idealna propozycja dla fanów naturalnych oraz ciepłych aranżacji. Z kolei kolekcje gresów STORMY i DERN są doskonałym pomysłem umożliwiającym wykończenie łazienki w stylu minimalistycznym, czy też industrialnym. Połączenie klasycznego betonu STORMY wraz z rdzawymi i grafitowymi płytami wielkoformatowymi z kolekcji DERN, nada niepowtarzalnego, loftowego charakteru każdemu wnętrzu.

Osoby poszukujące ergonomicznych i nowoczesnych rozwiązań w wyposażeniu łazienki będą mogły zapoznać się z propozycją najnowszych kabin prysznicowych z kolekcji CREA oraz MILLE typu walk-in, a także seriami armatury CREA oraz nowości – INVERTO, która będzie dostępna w sprzedaży w II kwartale bieżącego roku. Na stoisku marki Cersanit będzie można również dokładnie przyjrzeć się stelażom podtynkowym AQUA, które łączą w sobie praktyczne rozwiązania z wytrzymałością techniczną oraz poznać innowacyjną technologię spłukiwania wirowego STREAM ON w misce zawieszanej INVERTO.

Stoisko Cersanit numer 67, które dzielone z marką Opoczno będzie się znajdować w Hali Głównej na Targach 4 Design Days na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Spodka w dniach 6 – 9 lutego 2020 r.