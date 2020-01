Marka Maxalto postawiła na samodzielny brand. Sam Antonio Citterio zaprojektował nową kolekcję mebli

Marka Maxalto, dotychczas funkcjonująca jako wyższa linia B&B Italia, zaprezentowała się jako całkowicie samodzielny brand. Towarzyszyła temu premiera nowej kolekcji mebli projektu słynnego Antonio Citterio.

Paryż od zawsze był duchową ojczyzną Maxalto. To tu otwarto pierwszy showroom wyłącznie tej marki, a miasto, jego styl i atmosfera od zawsze stanowiły inspirację dla jej dyrektora artystycznego - Antonio Citterio. Ten znany na całym świecie designer regularnie przemycał do swoich kolekcji wpływy francuskiego Art Déco lat 50-tych. Dlatego to właśnie w stolicy Francji, w salonie przy Rue du Bac, marka postanowiła ogłosić światu elektryzujący news o samodzielności i zaprezentować premierową kolekcję. Ekspozycja showroomu oddaje filozofię Maxalto – marki pielęgnującej tradycję, a jednocześnie śmiało poszukującej nowych kanonów piękna. "Nie może być żadnej innowacji bez przeszłości, bez pamięci. Uważam, że kolekcje Maxalto przez 25 lat zmierzały właśnie w tym kierunku. Idziemy dalej naprzód!" – tymi słowami nowy etap w historii Maxalto zainaugurował sam mistrz Citterio.

- Dla Antonio Citterio stworzenie nowej kolekcji zawsze wiąże się z głęboką refleksją nad tym, jak aktualnie żyjemy. W tej przygląda się szczególnie intensywnie temu, jak design wspiera momenty, kiedy jesteśmy razem, nasze codzienne domowe rytuały. Kolekcja Timless Future jest bardzo wizjonerska – to poszukiwanie form i jakości, które choć nowoczesne, są paradoksalnie także uniwersalne i ponadczasowe – mówi Helena Raczyńska-Pachut, współwłaścicielka Mesmetric Atelier. Zebrałyśmy dziesiątki fantastycznych marek, ta jednak jest dla nas wyjątkową perełką.

W kolekcji Timless Future znajdziemy między innymi linię minimalistycznych stołów i konsol Alcor wyróżniających się użyciem szlachetnych gatunków drewna. Meble, są inkrustowane charakterystycznym wzorem w szachownicę, wykonanym z desek z chilijskiego drewna tineo lub dębu (w odmianie jasnej i ciemnej szczotkowanej, szarej i wędzonej). Spektakularny element kolekcji stanowi także stół jadalniany Intoto. Minimalistyczną sylwetkę mebla podkreśla konstrukcja podstawy – kozła, wykonanego podobnie jak cały mebel, z litego drewna. Dużą wagę przywiązano w kolekcji także do systemów wypoczynkowych. Wszystkie siedziska mają harmonijne linie. Konstrukcja ich oparć, głębokość siedzisk, wyprofilowane kształty i obfite wyściełanie to elementy, które sprawiają, że wszystkie modele – Apollo, Apollo, Aurae, Amoenus Soft i Otium Soft – są idealne do relaksu. Pięknym, popisowym wręcz detalem sof są szwy, które wyróżniają się na tekstyliach (o bardziej niż zwykle namacalnej strukturze, czasami z geometrycznym wzorem) oraz na tapicerkach ze skór.