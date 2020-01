Marka Mondrian debiutuje w Europie. Czym zaskoczy?

Grupa Accor wprowadzadza markę Mondrian do Europy. To kolejny krok Grupy Accor w kierunku rozbudowy segmentów premium i lifestyle. Wyróżnikiem marki Mondrian jest rewolucyjny design i nowoczesny wystrój.

REKLAMA

Działalność marki Mondrian zapoczątkują dwa obiekty we Francji. W pierwszej kolejności będzie to obiekt Cannes Grand Hotel przy Croisette, którego ponowne otwarcie planowane jest na 2021 r. Hotel będzie oferował 75 pokoi na 11 piętrach, restaurację i bar z widokiem na prywatny ogród o powierzchni 4 000 mkw., ustawne sale konferencyjne i prywatną plażę przed hotelem. Podkreśleniem pozycji nowej, unikalnej marki w segmencie lifestyle na Lazurowym Wybrzeżu będzie otwarcie prywatnej plaży w 2020 roku. Drugi obiekt powstanie w Bordeaux. W hotelu mieszczącym się w XIX-wiecznym budynku do dyspozycji gości będzie 97 pokoi o powierzchni od 25 do 50 mkw. zlokalizowanych na trzech piętrach. Ofertę obiektu uzupełniają: restauracja z salą barową o powierzchni 460 mkw., spa, przestrzeń konferencyjna i otwarty taras o powierzchni 225 mkw.. Jego otwarcie planowane jest na drugą połowę 2021 r. Ten ambitny i elegancki projekt będzie miał swoją premierę podczas uroczystej ceremonii wiosną 2020 r. w obecności wszystkich partnerów, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Mondrian to filozofia podróżowania. Rewolucyjny design i nowoczesny wystrój czynią obiekty tej marki pozycją obowiązkową zarówno dla turystów, jak i miejscowych. Mondrian zawsze znajduje się w samym sercu najbardziej urzekających scenerii kulturowych na świecie, pozwalając każdemu zasmakować innowacyjności i kreatywności. Hotele tej marki zapewniają gościom stylową przystań dzięki współpracy z największymi nazwiskami w branży oraz przełomowej ofercie gastronomicznej i życia nocnego.