Marmur i kamień o niezwykłej powierzchni gniecionego papieru

Kamień – w tym jego elegancka odsłona, czyli marmur – jako materiały wykończeniowe goszczą w aranżacji wnętrz od wielu sezonów. Doceniane są za klasyczne wzory, ponadczasowe piękno oraz minimalistyczną formę. Także wśród trendów wnętrzarskich na 2020 rok pojawiły się inspiracje tymi naturalnymi materiałami.

Różnorodne, nowoczesne odsłony kamienia, wzbogacone o ciekawe struktury znajdziemy w nowych kolekcjach marki Opoczno, dedykowanych łazienkom oraz kuchniom. Zainspirujmy się płytkami Grey Blanket oraz Carrara Chic.

Szyk prosto z Paryża

Kolekcja Carrara Chick to rozwiązanie inspirowane klasycznym, białym marmurem typu carrara. W serii dostępne są płytki w rozmiarze 30x90, gładkie i strukturalne – udekorowane strukturą 3D chevronu, dzięki któremu uzyskano efekt paryskiego szyku. W kolekcji znajdziemy również dedykowaną podłogę o grafice drewna w formacie 22,1x90. Ona również układa się na wzór chevronu, nawiązując do wzoru ściennej płytki strukturalnej i łącząc całość kolekcji w jeden koncept stylistyczny. Dzięki jej właściwościom użytkowym, takim jak m.in. odporność na wilgoć, można mieć podłogę na wzór parkietu również w łazience. Dopełnieniem kolekcji jest delikatna listwa w kolorze miedzi o błyszczącym wykończeniu.

Produkty z serii Carrara Chic pasują do wnętrz w eleganckim stylu francuskim, który charakteryzują: parkiety ułożone we wzór jodełki, wysokie sufity, marmurowe elementy wykończenia, duża ilość światła w pomieszczeniu i sztukateria na ścianach. Najnowsza, inspirowana marmurem kolekcja Opoczno dobrze komponuje się również z dodatkami w stylu glamour. Współgra ze złotymi lub miedzianymi dodatkami w postaci armatury lub lamp, welurowymi obiciami foteli i puf czy obłymi formami luster czy ceramiki, które są charakterystyczne dla wnętrz urządzonych w tej stylistyce. Płytki Carrara Chic mogą stać się również uzupełnieniem wnętrz inspirowanych stylem antycznym, który pojawił się na targach wnętrzarskich zapowiadających trendy na 2020 rok. Dla podkreślenia tego stylu, oprócz płytek inspirowanych marmurem warto wprowadzić do pomieszczenia również eleganckie dodatki inspirowane światem antycznym, np. popiersia i starogreckie rzeźby.

Siła detalu

Grey Blanket to również kolekcja w formacie 30x90, której bazą jest grafika szarego kamienia z delikatnym białym użyłkowaniem. Wyróżnia ją wyjątkowa płytka strukturalna, inspirowana fakturą gniecionego papieru. Ten interesujący, przewodni wzór kolekcji jest wynikiem połączenia jednolicie szarej, matowej powierzchni inspirowanej kamieniem, z zarysowaniami i nieregularną, trójwymiarową teksturą, formowaną w subtelne zagniecenia. Uwydatnia się ona pod wpływem światła, tworząc zjawiskowy efekt wizualny, a zastosowane na ich powierzchni szkliwo mikrogranilia dodatkowo potęguje to wrażenie. Ciekawym uzupełnieniem kolekcji jest mozaika w formacie 29x29. Jej geometryczny wzór złożony z połączonych ze sobą trójkątów, tworzy na powierzchni płytki efekt rąbów.

Gładkie matowe płytki podłogowe w formacie 59,3x59,3 utrzymane zostały w tej samej, co pozostałe elementy kolekcji, kamiennej stylistyce. Dla przełamania surowości kolorystyki, do wyboru mamy trzy ozdobne listwy – dwie grafitowe (zarówno w wykończeniu matowym jak i błyszczącym) i nieco bardziej wtapiającą się w tło, listwę w kolorze silver.