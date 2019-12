Massive Design: Ślepe podążanie za trendami to droga na skróty

Massive Design to utytułowana warszawska pracownia założona i prowadzona przez Przemysława Mac Stopę, która wśród swoich klientów ma takie marki jak Google, Samsung, BMW, Unilever, Pernod Ricard, Bacardi-Martini, Cargill, AstraZeneca, MasterCard, Credit Suisse, PwC czy EY. Ich najnowsza realizacja to naszpikowana nowinkami technologicznymi elastyczna przestrzeń biurowa siedziby BNP Paribas Securities Services. O głównych założeniach projektu, unikaniu ślepego podążania za trendami i popadania w schematy opowiedział nam Konrad Dowejko, Design Director w Massive Design.

Jedna z Państwa najnowszych realizacji to warszawska siedziba centrum operacyjnego BNP Paribas Securities Services. Jest interaktywnie i... bardzo kolorowo. Jakie były główne założenia tego projektu?

Głównymi założeniami tego projektu było podniesienie atrakcyjności biura dla obecnych i potencjalnych pracowników. Przestrzeń, która jest wyrazista i energetyzująca jest doceniana przez użytkowników. Nie wyobrażamy sobie dobrze funkcjonującego biura bez wsparcia go dostępną technologią. To dzięki niej wykonujemy codzienne zadania efektywniej i zdecydowanie szybciej. Współczesne miejsce pracy nie może funkcjonować bez współczesnej technologii.

Biuro - oprócz bycia naszpikowanym nowinkami technologicznymi - jest również w mobilne, w takim sensie, że pozwala na dużą dowolność kształtowania jego powierzchni. Trudno było przekonać inwestora do tego typu rozwiązań?

Absolutnie nie było takiej potrzeby. Świadomy Inwestor, jakim jest BNP Paribas Securities Services, zdecydowanie ułatwił wprowadzanie szerokiej palety nowoczesnych rozwiązań mobilnych. Ponieważ to biuro charakteryzuje niesamowita dynamika zmian nie wyobrażaliśmy sobie kształtowania go w inny sposób. Dziś praktycznie każda realizowana przestrzeń musi dawać możliwość wprowadzania mniejszych lub większych korekt układów funkcjonalnych.

Skąd czerpiecie inspiracje do swoich projektów? Czy obserwujecie rynkowe trendy? Jeżeli tak, jakie trendy zidentyfikowalibyście Państwo w zakresie takich przestrzeni jak showroomy czy biura?

Najlepszą inspiracją do nowych projektów są ludzie i ich potrzeby. Zarówno potrzeby funkcjonalne jak i estetyczne. Ponieważ wiele trendów funkcjonuje równolegle, a kreowane mody nie zawsze zapewniają wymaganą funkcjonalność, najpierw staramy się zadać właściwe pytania. Dopiero jak uzyskamy na nie odpowiedź poszukujemy stylu właściwego dla naszego klienta. Ślepe podążanie za trendami jest po prostu drogą na skróty.

Na swoim koncie macie liczne nagrody – jakie mają dla Państwa znaczenie? Czy są swoistym mobilizatorem czy może raczej pozostają na dalszym planie? Która jest dla Was najważniejsza?

Najważniejszymi nagrodami, jakie otrzymujemy są powracający klienci. Jeśli klient do nas wraca, to znaczy, że praca którą wykonaliśmy się sprawdziła i została doceniona przez użytkownika. Innym wymiarem nagrody za naszą pracę jest również moment, gdy widzimy, że nasze projekty są wykorzystywane w kinematografii czy teledyskach jako scenografia lub jej elementy.

Wszelkiego rodzaju tradycyjne konkursy są dla nas uzupełnieniem, dodatkową nagrodą i docenieniem przez profesjonalistów. Wśród najważniejszych należy wymienić Titan Award 2017 przyznawany przez IIDA dla Przemysława Mac Stopy za jego dotychczasowy dorobek, pierwszy w historii Red Dot Award za polski projekt wnętrz – lobby budynku Warsaw Spire, czy nagroda Nowojorskiego magazynu Contract za najlepsze wnętrze w obiektach sportowych za wybudowany w Belgii stadion KAA Ghent Arena.

Projektujecie przestrzenie publiczne, showroomy, wnętrza biur, ale również instalacje. Które z tych projektów przynoszą najwięcej satysfakcji? Które są szczególnym wyzwaniem?

Każdy zrealizowany projekt przynosi satysfakcję. Możliwość dotknięcia, zanurzenia się w przestrzeni, którą stworzyliśmy oraz fakt, że to co robimy ma najbardziej namacalny wymiar to podstawowe walory naszego zawodu. Wyzwaniem, natomiast, jest każdy nowy projekt. Zawsze pragniemy stworzyć coś wyjątkowego i charakterystycznego. Jeśli tego zabrakło, to znaczy, że powielamy schematy, a to jest najgorsze co może się przytrafić każdemu projektantowi.

Dziękuję za rozmowę