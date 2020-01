McDonald’s rezygnuje z plastikowych słomek. To dopiero początek zmian

Od 23 stycznia br. we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce będą dostępne wyłącznie papierowe słomki. Sieć wprowadza także nowe, przyjazne środowisku opakowania lodów McFlurry oraz patyczki do balonów. To dopiero początek zmian. Wciąż trwają prace nad nowymi rozwiązaniami.

Wprowadzenie papierowych słomek, nowych opakowań McFlurry i papierowych patyczków do balonów to elementy długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju McDonald’s. Jej cele to między innymi znacząca redukcja gazów cieplarnianych z restauracji, biur i w łańcuchu dostaw, recycling wszystkich odpadów z sal jadalnych oraz wprowadzenie opakowań wykonanych ze źródeł odnawialnych, certyfikowanych bądź z odzysku.

- Papierowe słomki, nowe kubki do lodów McFlurry i patyczki do balonów to dopiero początek. Wiemy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Dobre rozwiązania, możliwe do wdrożenia w naszej skali, wymagają czasu. Intensywnie nad nimi pracujemy. Już wkrótce w restauracjach wdrożymy kolejne zmiany przyjazne środowisku - mówi Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s Polska.

Papierowe słomki w McDonald’s przeszły wiele testów pod kątem wytrzymałości, niezawodności i funkcjonalności. Nowe rozwiązania opracowano w oparciu o reakcje konsumentów badane w wybranych restauracjach. Polska jest pierwszym rynkiem w systemie McDonald’s, w którym wdrożono tak nowoczesne rozwiązanie.

- Nowe papierowe słomki mogą pozostawać w wodzie nawet przez 5,5 godziny bez namakania. To ponad dwukrotnie dłużej niż ich poprzednia wersja. Zostały dopuszczone do kontaktu z żywnością certyfikatem ISEGA. Słomki oraz ich opakowania są wykonane w 100 proc. z papieru certyfikowanego przez PEFC. Produkty z tym oznaczeniem wspierają odpowiedzialną gospodarkę leśną - wyjaśnia Agnieszka Czarnecka, menadżer ds. zakupów McDonald’s Polska.

McDonald’s zmienia także opakowania lodów McFlurry i patyczki do baloników na całkowicie papierowe. To pozornie niewielkie zmiany, jednak ze względu na skalę działalności firmy mają ogromne znaczenie dla środowiska. Rocznie w restauracjach zużywanych jest 160 milionów słomek, 23 miliony kubeczków McFlurry oraz 3,5 miliona patyczków do balonów.

Wprowadzenie nowych produktów w ponad 440 polskich restauracjach McDonald’s to wyzwanie nie tylko operacyjne. Dopracowanie rozwiązań, które spełniają wymogi jakościowe i oczekiwania konsumentów, wymaga czasu, testów i pracy ekspertów. Zmiany nie ograniczają się jedynie do zastąpienia surowców, z których wykonane są opakowania. McDonald’s ogranicza zużycie plastiku oraz sukcesywnie wdraża segregację i recycling śmieci we wszystkich restauracjach.

- Nowe papierowe słomki w 100 proc. nadają się do recyklingu. Już teraz w większości naszych lokali znajdują się kosze umożliwiające segregację śmieci. Zmiana opakowań oraz technologie stosowane przez recyclerów umożliwiają nam stopniowe zamykanie obiegu i przetwarzanie odpadów np. na ręczniki papierowe - mówi Tomasz Kurpiewski, menadżer ds. zrównoważonego rozwoju McDonald's Polska.