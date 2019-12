Meridiani umiejętnie łączy nowoczesność z klasyką

Meridiani to marka, która w mistrzowski sposób łączy nowoczesność z odwołaniami do klasyki. Za projekty odpowiada Andrea Parisio, wieloletni dyrektor artystyczny firmy. Jego ideą w pracy nad najnowszymi modelami było połączenie cech typowych dla limitowanych serii marki oraz jej najbardziej rozpoznawalnych mebli ze stałej oferty.

REKLAMA

Do krótkich serii, zaskakujących wzornictwem i dopracowanymi detalami, nawiązuje stół Zeno z podstawą wygiętą z grubych lakierowanych rurek, na której wspiera się blat. Sofa Norton pojawiła się w nowej wersji, z pikowaniem capitonné przełamującym jej prostą formę. Z kolei do mebli ze stałej kolekcji odwołuje się nowy, minimalistyczny stół Hubert, sofa Joseph w kształcie fasoli i należący do tej samej rodziny fotel Josephine. Typowe dla stylu Meridiani jest też nowe tapicerowane w całości krzesło Isetta, czy też szafka Verner, w której lakierowane wykończenia sąsiadują z elementami miedzianymi.

Meridiani to przykład na to, że sukces może mieć początek w prostym pomyśle. W tym przypadku była nim idea właścicielki, Laury Ferraro Crosti, aby zaproponować klientom kolekcję mebli łączących klasyczne referencje ze stylem nowoczesnym. Stworzeniu własnej marki meblarskiej sprzyjał niewątpliwie fakt, że rodzina Crosti od wielu lat zajmowała się przemysłową produkcją mebli tapicerowanych. Do pełnego sukcesu brakowało już tylko zdolnego projektanta. W 1996 roku dyrektorem artystycznym Meridiani został Andrea Parisio, który pełni te funkcje do dziś. Dzięki entuzjazmowi Laury i zapleczu produkcyjnemu, już w tym samym roku światło dzienne ujrzała pierwsza kolekcja, jak również otwarto showroom w centrum Mediolanu. Cztery lata później marka rozpoczęła sprzedaż na rynkach międzynarodowych. A dziś jest częścią firmy Italian Design Brands skupiającej kilka znakomitych włoskich marek wnętrzarskich. Teraz meble włoskiego producenta znajdziemy w showroomie Mood.