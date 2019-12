Miejska dżungla. Luksus w sercu Warszawy

Na 50. piętrze apartamentowca Złota 44 zaprojektowanego przez Dawida Libeskinda znajdziemy wnętrze, którego wystrój łączy naturalność i luksusowy glamour – apartament Nature. Za projekt aranżacji apartamentu Nature odpowiada Katarzyna Weremczuk z pracowni Weremczuk Design.

Każdy z apartamentów znajdujący się pod adresem Złota 44, został zaprojektowany tak, aby stworzyć dla mieszkańców prywatną oazę spokoju, przestrzeń do pracy, ale również naturalną przestrzeń do życia. Luksusowe apartamenty wykorzystują najnowsze i najbardziej zaawansowane rozwiązania ekologiczne, a dzięki zastosowaniu trójszybowej fasady, zredukowano wszelkie hałasy z zewnątrz. Apartament Nature jest przykładem przestrzeni zaaranżowanej zgodnie z filozofią całego budynku – pomimo tego, iż jest on zlokalizowany w centrum tętniącego życiem miasta, w jego wnętrzach znajdziemy ciszę, spokój i najlepszy design, w tym przypadku inspirowany naturą.

Za projekt aranżacji apartamentu Nature odpowiada Katarzyna Weremczuk z pracowni Weremczuk Design, która we współpracy z Galerią Heban pokusiła się, aby połączyć z pozoru dwa przeciwne nurty – stonowany, spokojny naturalizm z ekspresyjnym, pełnym blasku i dobrze pojętego blichtru glamour. Stworzyłam ten projekt jako propozycję dla osób ceniących sobie luksus i wielkomiejski styl życia, ale w kameralnej przestrzeni – opowiada projektantka. Stworzenie niebanalnego wnętrza w najnowocześniejszym budynku w Polsce było nie lada wyzwaniem. Zachwycający widok z apartamentu zawsze jednak inspiruje. Niebanalna lokalizacja zdeterminowała charakter wnętrz, a inspiracją były dla niej kolory ziemi. Szarości, przełamane zielenie, elegancka czerń, ale też niezwykle modne i szlachetne złoto. Całość prezentuje się wyjątkowo okazale również ze względu na propozycję londyńskiej pracowni Woods Bagot, która zaprojektowała podstawowe wyposażenie 64 metrowego apartamentu: podłogi, kuchnię, oraz łazienkę wyłożoną marmurem.

Wizytówkę salonu i sypialni stanowią ikony designu od kultowej włoskiej marki Edra. W strefie wypoczynku na pierwszy plan wysuwa się sofa Grande Soffice o niestandardowym, lekko eliptycznym kształcie, która zachwyca miękkością i wygodą. Uzupełnia ją fotel Rose Chair w kolorze stonowanej czerwieni, który ma kształt kwiatu róży. Meble są nie tylko piękne, ale też niezwykle funkcjonalne. Miękkie, wygodne i wykonane z najwyższej jakości materiałów, zapewniają komfort na co dzień.

Ich „wrodzony” urok podkreślają dodatki o biżuteryjnym charakterze – elegancki stolik kawowy oraz lampa w złotym kolorze z kolekcji Brasilia od Edry. Ich metaliczny blask łagodnie kontrastuje z fornirowaną zabudową z orzecha amerykańskiego oraz dębowym parkietem ułożonym we francuską jodełkę. Ten ostatni zdobi czarny dywan z gradientem, który efektownie odbija światło. Został on wykonany specjalnie na potrzeby tego projektu. Na uwagę zasługuje stojak na książki, który pełni nie tylko rolę biblioteczki, ale też jest swoistego rodzaju rzeźbą, podkreślającą istotną rolę dzieł sztuki w aranżacji tego wnętrza. Tak zaprojektowana część wypoczynkowa doskonale komponuje się ze strefą kuchenną, gdzie dominuje marmur w dwóch wykończeniach: carra oraz nero maquiuna. Wraz z obecnym w całej strefie dziennej drewnem buduje on naturalny charakter wnętrza. Nutę glam wnoszą hokery marki Cattalan Italia o delikatnej konstrukcji, a jednocześnie utrzymane w klasycznej, eleganckiej czerni.