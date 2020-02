Miks rewolucji i ewolucji w hotelarstwie. Vienna House R.evo zaskoczy w Katowicach!

Pierwszy Vienna House R.evo zostanie otwarty w marcu 2021 r. w Katowicach. Umowa na wynajem obiektu z 203 pokojami i apartamentami została podpisana, a prace renowacyjne już się rozpoczęły. Ta marka stanowi połączenie "rewolucji" i "ewolucji" w hotelarstwie. Obiekty są zarazem ekscytujące jak hotel, elastyczne jak apartament oraz osobiste jak dom.

REKLAMA

Vienna House R.evo wychodzi naprzeciw trendom społecznym, zapewniając gościom więcej możliwości w zakresie długości pobytu i rodzaju zakwaterowania. Oferuje także inteligentnie zaaranżowaną przestrzeń pokoi, tętniące życiem hotelowe lobby oraz nowoczesną restaurację i bar. Usługi i procedury, zarówno hotelu jako produktu, jak i miejsca osobistego doświadczenia, są przedefiniowane w wymiarze cyfrowym i analogowym.

Oferta jest elastyczna bez względu na to, czy gość wynajmuje pokój na jedną noc, czy apartament na sześć tygodni. Pokoje Family & Friends z podstawowymi udogodnieniami są dostępne dla grup do czterech osób, ale mogą z nich korzystać też indywidualni goście. R.evo łączy wszystko pod jednym dachem. Mobilny dostęp do różnorodnych usług, tych tradycyjnych i samoobsługowych, ułatwia spełnianie codziennych potrzeb. Standardowe role pracowników zostały zweryfikowane i określone na nowo. Vienna House R.evo Katowice stanie się pionierem tej koncepcji już w marcu 2021 roku.

– Wraz z Pinewood Investment Management rozpoczniemy na polskim rynku zupełnie nowy etap. Vienna House R.evo doskonale odzwierciedla ducha czasów, wychodząc naprzeciw obecnym i przyszłym wyzwaniom miast i metropolii. Cieszę się, że nasza wizja nabiera teraz kształtu właśnie w Katowicach – mówi Rupert Simoner, CEO Vienna House.

- Jesteśmy bardzo dumni mogąc być częścią zespołu, który tu w Polsce wprowadza na świat koncept R.evo. Po miesiącach pracy i poznawania tego pomysłu, jestem przekonany, że zrewolucjonizuje rynek. Wraz z Vienna House przekształcimy sposób, w jaki hotel może wyglądać, by sprostać wymaganiom i stylowi życia nowych pokoleń, zapewniając im miejsce, gdzie będą mogli mieszkać, pracować i spotykać się, a jednocześnie wciąż czuć się jak w domu – mówi Rafał Mirowski, CEO Pinewood Investment Management.

Sercem Vienna House R.evo Katowice jest lobby z recepcją, barem i strefą wypoczynku. W skrócie: centralny punkt dla gości. W komfortowej przestrzeni z miejscami do siedzenia można zjeść śniadanie lub spotkać się z przyjaciółmi, a także zorganizować tymczasowe miejsce pracy. Z kolei strefa Work & Play oferuje sporo przestrzeni dla decydentów, którą mogą wynająć na wyłączność na spotkania czy telekonferencje.

Położony w dzielnicy Śródmieście Vienna House R.evo Katowice oferuje ponad 203 pokoje, w tym 145 pokoi dwuosobowych (z łóżkiem małżeńskim), 5 jednoosobowych, 50 apartamentów oraz 3 pokoje Family & Friends.

Inteligentny design i komfort w pokojach

Pokoje dwuosobowe łączą w sobie inteligentny design oraz najwyższy komfort. Do wyboru są dwa warianty wystroju, ze stylową łazienką i wyrafinowanym oświetleniem tworzącym przytulną atmosferę.

Goście biznesowi oraz osoby często podróżujące z pewnością docenią przestronne apartamenty. Bo czego więcej potrzeba, by dobrze wypocząć, niż wygodnego łóżka w odrębnej przestrzeni, przytulnego miejsca do pracy, aby przesłać ostatniego maila, dużej łazienki z prysznicem oraz przestrzeni na rzeczy osobiste. Dzięki inteligentnej telewizji goście mogą się cieszyć ulubionymi serialami, a w wygodnym, dobrze wyposażonym aneksie kuchennym można przygotować przekąskę.