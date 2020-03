Miuform, czyli nowa marka siedzisk na polskim rynku

Miuform to marka mebli wypoczynkowych łącząca dobre wzornictwo z multifunkcjonalnością. Prezentuje dwie nowe kolekcje: "Miu Magic" zaprojektowaną przez Agnieszkę Możdżer oraz „One Sofa System” autorstwa Michała Tokarskiego. Po międzynarodowej premierze meble są wdrażane na polski rynek.

Cechą rozpoznawalną Miuform jest modułowość projektowanych kolekcji oraz wymienne pokrowce wszystkich elementów, dzięki czemu są one mobilne i elastycznie dopasowują się do dowolnego wnętrza. Marka odpowiada na wyzwanie współczesności, jakim jest odpowiedzialne projektowanie i produkcja mebli na lata. Firma działa zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Projektuje i produkuje w Polsce. Nie używa styropianu, stosuje folie pochodzące z recyklingu. Już na etapie procesu projektowego bierze pod uwagę ekologiczny transport i magazynowanie optymalizując wymiary siedzisk.

Twórcami marki są Agnieszka Możdżer i Dawid Kalemba. Oboje mają duże doświadczenie w koordynowaniu procesów projektowych w branży meblarskiej. Prawie piętnastoletnie prowadzenie biznesu rodzinnego dało im sprawność wdrożeniową, produkcyjną i logistyczną we współpracy z rynkiem Europy Zachodniej. Wszystkie projekty i produkty są chronione prawem i zarejestrowane w Urzędzie Własności Intelektualnej Unii Europejskiej.

Miuform nie jest manufakturą, ale wiele elementów jest wykonywanych ręcznie, by osiągnąć satysfakcjonującą jakość. W ciągu roku firma wdraża do produkcji 7-8 kolekcji, w których poszczególne modele mają różne konfiguracje. Zespół Miuform cechuje całkowita odpowiedzialność za proces od wdrożenia do obsługi posprzedażowej.