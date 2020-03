Mniej to więcej, czyli zero waste w biurze

Rozwój cywilizacji powoduje nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym. Mimo że nasza świadomość odnośnie ochrony środowiska rośnie, własna wygoda często spycha ekologiczne aspekty na dalszy plan. Również rosnąca liczba ludności na świecie, która obecnie wynosi ok. 7,6 mld, nie sprzyja ograniczeniu wytwarzania odpadów. Na szczęście proekologiczne trendy stają się modne i coraz więcej organizacji stara się swoimi praktykami dawać dobry przykład.

Jedną z globalnych idei promujących ograniczenie lub wyeliminowanie generowanych odpadków jest „zero waste”, która coraz częściej wkracza do naszego codziennego życia. Odnosi się nie tylko do tego co kupujemy i jemy, ale również jak podróżujemy, jak pracujemy, jak dbamy o siebie, w co się ubieramy oraz jak funkcjonujemy w społeczeństwie. Idea zero waste ma na celu ograniczenie produkcji odpadów, gdyż sam recykling w procesie gospodarowania odpadami staje się niewystarczający, ze względu na coraz większą ilość tworzyw sztucznych nienadających się do ponownego przetworzenia. W konsekwencji, ograniczenie zużycia plastiku na rzecz surowców, które mogą być wykorzystywane wielokrotnie stało się koniecznością.

Zero waste w praktyce

- Zanieczyszczenie środowiska plastikiem obecnie sięga ogromnych rozmiarów. Przykładem może być dryfująca po Oceanie Spokojnym Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, która składa się w 99,9 proc. z tworzyw sztucznych. Jej powierzchnię szacuje się na 1,6 mln km2, czyli porównywalnie z łączną powierzchnią Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Białorusi. Nie są to jedyne odpady dryfujące w ocenach - można je również zaobserwować np. u wybrzeży Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Nawet nasz rodzimy Bałtyk, który jest morzem śródlądowym, przez co w dość ograniczanym stopniu wymienia wody z Morzem Północnym, jest obszarem w znacznym stopniu zanieczyszczonym – komentuje Jadwiga Małek, młodszy analityk w Dziale Badań Rynku w Knight Frank.

Idea zero waste może być stosowana w praktycznie każdej dziedzinie naszego życia, ponieważ nieustannie konsumujemy i zużywamy zasoby, a tym samym przyczyniamy się do produkcji odpadów. Dotyczy to zarówno prywatnej sfery, jak i funkcjonowania w miejscu pracy. Dlatego zero waste to nie tylko kupowanie mniej rzeczy, wybieranie produktów lepszej jakości, nie tylko używanie przedmiotów wielorazowych i wybieranie opakowań przyjaznych środowisku. Jest to jednocześnie kupowanie lokalnie produkowanych dóbr, wspieranie zrównoważonej produkcji czy unikanie zamówień internetowych, aby ograniczyć ślad węglowy związany z transportem i logistyką towarów.

Ograniczyć zużycie plastiku

Największy wpływ na ograniczenie ilości odpadów w naszym otoczeniu ma ograniczenie zużycia plastiku. Jego popularność wynika przede wszystkim z jego właściwości - trwałości i względnie niskich kosztów produkcji. Jednocześnie jest to materiał najtrudniejszy do przetworzenia i nawet jeśli zostanie poddany recyklingowi stopniowo traci swoje właściwości. Co więcej, tylko 5 proc. plastiku na świecie jest poddawane przetworzeniu, co oznacza że aż 95 proc. jest wykorzystywane tylko raz.