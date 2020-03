Mocny trend: hiszpańska łazienka. Czyli jaka?

Pisma wnętrzarskie jako mocny trend w łazienkach w 2020 roku wymieniają wnętrza w stylu hiszpańskim. O co konkretnie chodzi i jak zaaranżować łazienkę w takim stylu?

Ostatnio liczba wyszukiwań dla hiszpańskich baño wzrosła o 309 proc. Czemu akurat ten trend zawdzięcza aż taką popularność? Być może chodzi o delikatne kolory i ciekawe dekory, które dominują w tym stylu – idealnie prezentują się na Instagramie czy Pintereście, więc zdjęcia takich aranżacji rozchodzą się po internecie lotem błyskawicy. Co powinno znaleźć się w hiszpańskiej łazience i jak osiągnąć ten styl?

Kluczowymi elementami w łazienkach w stylu hiszpańskich są: roślinne ornamenty, oryginalne kafle, barwy ziemi, łagodne łuki, dodatki z naturalnych materiałów: miedzi, gliny, drewna.

Część elementów charakterystycznych dla tego wystroju jest wspólna dla całego regionu Morza Śródziemnego. Inne są inspirowane wpływami kultury arabskiej, która jest obecna na półwyspie iberyjskim od XVIII wieku. To dzięki niej na tych terenach popularne są charakterystyczne łukowate sklepienia czy roślinne arabeski. Z Hiszpanii te elementy zostały przeniesione do Ameryki Południowej na fali historycznych podbojów. Dziś również najbardziej eleganckie domy Kalifornii czy Nowego Meksyku mają łazienki inspirowane właśnie tym stylem. Jak wprowadzić takie elementy do swojego wnętrza?

Iberyjski sznyt

Cała łazienka we wzorzyste kwiaty to zbyt dużo. Można jednak subtelniej nadać jej iberyjskiego sznytu dzięki dekorom i pojedynczym kaflom. Liczy się ich jakość: w cenie są te ręcznie malowane czy robione na zamówienie. Można też ułożyć drobną mozaikę w arabeski na podłodze czy wokół lustra. Powierzchnie powinny być matowe, sprawiające wrażenie wypalonej słońcem gliny.

Ręczniki i chodniki też mogą mieć ciepłe odcienie ziemi. Idealnym nawiązaniem do charakterystycznego stylu arabskiej łaźni będzie zasłona prysznicowa w wersji złotej lub srebrnej. Wystarczy powtórzyć na podłodze podobny dekor, by mieć spójne wnętrze.

Łagodne linie typowe dla hacjendy

Wyraziste dekory wymagają stonowanego towarzystwa. Dlatego w hiszpańskiej łazience pozostały wystrój jest prosty i nie rzucający się w oczy. Dobrze będzie wyglądała klasyczna, biała armatura w łagodnych kształtach nawiązujących do historycznych mis i basenów z hiszpańskich hacjend.

Tego typu linie można znaleźć w modelu umywalki Tiger Ontario marki Coram. Oprawą tak urządzonego wnętrza powinno być ciepłe, niezbyt intensywne światło. Wygląda dobrze, gdy odbija się od szklanych kloszy czy miedzianych dodatków. Z kolekcji Tiger Tune można dobrać dyskretne akcesoria z matowego, złotego metalu, który idealnie wpiszą się w ten styl.

Pomieszczenie rozweselą też dodatki z kolorowego szkła. Aby nie ryzykować stłuczeniem, można zastąpić je dozownikiem na mydło czy kubkiem ze szkła w turkusowym lub błękitnym odcieniu. Wszystko to sprawi, że łazienka nabierze modnego charakteru, ale szybko i niewielkim kosztem.