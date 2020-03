Monolityczny sufit akustyczny, czyli alternatywa dla klasycznych sufitów modułowych

Eleganza to nowy sufit, który właśnie wprowadzany jest do Polski. Rozwiązanie bardzo innowacyjne. Dlaczego? Pozwala uzyskać akustykę wpływającą na wyciszenie i spokój, a jednocześnie ma wygląd gładkiego, monolitycznego. Architekci przyznają, że to długo oczekiwana alternatywa dla klasycznych sufitów modułowych, które z uwagi na widoczne łączenia nie zawsze pasują wyglądem do wnętrz restauracji, hoteli i rezydencji prywatnych.

Co sprawia, że wnętrze jest piękne? Pierwsze skojarzenie: jego wygląd. Ale w zasadzie chodzi o coś więcej niż to, co można zobaczyć. Zarówno w pomieszczeniach publicznych jak i domach użytkownicy coraz mocniej zwracają uwagę na akustykę i jakość powietrza. Nie zawsze jednak rozwiązania akustyczne, jak m.in. sufity podwieszane, wizualnie pasują do wnętrz restauracji, apartamentów i domów. Te klasyczne modułowe sufity przegrywają z twardymi, odbijającymi dźwięki płytami. W efekcie wnętrze wygląda ładnie, ale czujemy się w nim źle, gdyż przeszkadza nam hałas i odbijające się dźwięki.

Gładka powierzchnia sufitu pochłonie hałas

Firma Armstrong właśnie wprowadza do Polski nową linię. Eleganza - to system sufitowy, który wyróżnia monolityczna, gładka powierzchnia i brak widocznych łączeń pomiędzy płytami. Jednocześnie – w przeciwieństwie do zwykłych gładkich sufitów z twardych materiałów – Eleganza posiada doskonałe właściwości pochłaniania dźwięku (klasa pochłaniania - A). Wysoki poziom pochłaniania hałasu pozwala użytkownikom wnętrz słyszeć i być słyszanym, ponieważ ogranicza odbijanie się dźwięków.

- Monolityczny wygląd daje projektantom nieograniczone możliwości aranżacji wnętrza. Właściwości akustyczne z kolei pozwalają zmienić nawet najbardziej hałaśliwe wnętrza w oazę ciszy - osobistą, spokojną przestrzeń pozwalającą odpocząć uszom – wyjaśnia Maciej Kiepal, dyrektor sprzedaży Armstrong w Polsce. I jak wyjaśnia to rozwiązanie zarówno do dużych rezydencji, gdzie np. wspólny salon staje się głośnym placem zabaw dzieci, ale sufit ten dedykowany jest także do kompaktowych apartamentów typu studio. Każdy z tych domów poza wewnętrznymi dźwiękami boryka się również z coraz silniejszym zjawiskiem tzw. zanieczyszczenia hałasem w miastach.

Eleganza - projektowanie dla wszystkich zmysłów

Biała, gładka powierzchnia daje dodatkowy efekt doświetlenia wnętrz: silnie odbija światło i powiększa optycznie wnętrze. Wpływ na samopoczucie ludzi w mieszkaniach, restauracjach i hotelach mają jednak nie tylko dźwięki, ale również właśnie światło dlatego producent tak zaprojektował sufit Eleganza, by możliwy był łatwy montaż punktów świetlnych i klimatyzacji. Grubość sufitu wynosi 25 mm i pozwala na integrację z urządzeniami.

Nowy system działa na wszystkie zmysły, także zmysł zdrowego rozsądku – podpowiada producent. Jak? - Większe niż standardowe panele sufitowe i mniejsza liczba łączeń pozwoli ekipom budowalnym przeprowadzić szybciej montaż, co przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie czasu i kosztów pracy – zauważa Maciej Kiepal.

Wielkoformatowe płyty Eleganza mogą być z powodzeniem montowane na ruszcie nośnym DGS używanym w instalacji popularnych płyt kartonowo-gipsowych.

Dla architektów i projektantów istotne jest również to, że system Eleganza jest gotowy do wdrożenia

w przypadku projektowania w systemie BIM, co znacznie ułatwia też spełnienie wytycznych określonych w ekologicznej certyfikacji budynków i wnętrz, w tym min. BREEAM, HQE i LEED.