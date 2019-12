Nadciąga gorączka złota…i srebra

Złoto i srebro zyskują coraz większą popularność w nowoczesnych wnętrzach urządzonych w stylu minimalistycznym czy new classic. Ascetyczny wystrój i chłodną kolorystykę architekci wnętrz przełamują subtelnymi nutami w kolorach szlachetnych kruszców. Złote ściany i srebrne dodatki ocieplają wnętrze, a jednocześnie nadają mu wyrafinowanego charakteru. W taką „pałacową” stylistykę wpisuje się kolekcja tapet włoskiej marki.

REKLAMA

Siedem wyszukanych propozycji tapet składających się na serię Silver & Gold od marki Giardini udowadnia, że złoto i srebro nigdy nie jest passe. Tym razem włoski producent zaprasza do świata XIX-wiecznego francuskiego wzornictwa ściennego z niezwykle bogatą ornamentyką i kunsztem detalu. Wnętrza utrzymane w tym stylu wyróżniają niewymuszona elegancja i najwyższej jakości materiały, tworząc królewski klimat, który zarazem intryguje, zachwyca, ale i trochę onieśmiela. Ciekawym wyborem do uzyskania pałacowych wnętrz będzie tapeta Diamond, która wyróżnia się oryginalną teksturą i nawiązaniem do klasycznego wzornictwa. Zastosowanie metalicznych nici sprawia, że pięknie odbija ona światło.

O szczędna forma nowoczesnych wnętrz również nie wyklucza zastosowania złota i srebra. Subtelna nuta glamour w postaci eleganckich tapet sprawi, że aranżacja zyska niepowtarzalny klimat. Delikatnie połyskujące jednobarwne tapety (Chanel i Chrome) będą idealną bazą dla wyszukanych dodatków i mebli nawet w tych najbardziej ascetycznych przestrzeniach. Podobnie jak tapeta Square – srebrne tło z delikatnych kwadracików idealnie wpisze się w stylistykę softloftów. Giardini nie zapomina także o miłośnikach stylów eko i skandynawskiego. Barwy ziemi wzbogacone w wersji glamour to kwintesencja Gioia Lux. Stonowane brązy i szarości nadadzą nowoczesnym jadalniom, salonom czy garderobom szyku i wykwintności.

Złoto i srebro stanowią idealny dodatek do ponadczasowej czerni i bieli, ale w towarzystwie bardzo popularnego obecnie pudrowego różu również prezentują się doskonale. Ich dodatkową zaletą jest zaś to, że niezależnie od zmieniających się trendów te szlachetne kruszce cieszą się niesłabnącą popularnością, o czym doskonale wie włoski producent. Dystrybutorem tapet Giardini w Polsce jest sieć salonów z wyposażeniem wnętrz Dekorian Home.