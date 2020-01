Najciekawsze wnętrza biurowe mijającego roku

Przestrzenie biurowe są projektowane z coraz większą pieczołowitością, oferując użytkownikowi nie tylko podstawowe funkcje, ale również kusząc go efektownym wystrojem, oryginalną organizacją przestrzeni czy licznymi wygodami i nowinkami technologicznymi, nierzadko odwołując się przy tym do ideologii eko. Coraz częściej pełnią również rolę wizytówki firmy, która ma w nich swoją siedzibę. Prezentujemy zestawienie 10 najciekawszych projektów wnętrz biurowych roku 2019.

Biuro Alior Bank / Warszawa / proj. Robert Majkut Design

Projekt RBL_ to stworzona na zlecenie Alior Banku przestrzeń dla startupowców, innowatorów i mikroprzedsiębiorstw działających w ramach programu akceleracyjnego RBL_start. Musiała być innowacyjna, spełniać wysokie standardy technologiczne, a także badawcze i logistyczne. Wnętrze zlokalizowanego w Warsaw Spire biura jest maksymalnie elastyczne, a zamknięte przestrzenie zredukowano w nim do minimum. Znajdziemy w nim m.in. mobilne biurka czy różnej wielkości „kabiny” do pracy solo lub spotkań w dedykowanych podzespołach. Wszystko wspierają specjalne – przeznaczone do pisania suchościeralne ściany MemErase Muraspec, akustyczne kotary zasłaniające czy odsłaniające poszczególne przestrzenie, modułowe meble o regulowanych wysokościach pracy, przenośne akustyczne ścianki, lampy, elektroniczne panele informacyjne oraz najbardziej zaawansowane systemy telekonferencyjne Cisco. Duży nacisk postawiono również na ekologię i zieleń w miejscu pracy.

Biuro UPC / Warszawa / proj. The Design Group

Znajdujące się na dwóch piętrach wieżowca w warszawskim kompleksie Spark biuro UPC to przestrzeń, w której futuryzm łączy się z motywami graficznymi i domową elegancją. W zaprojektowanej przez The Design Group przestrzeni graficzna ikonografia stanowi urozmaicenie wizualne, będąc jednocześnie elementem pomagającym w orientacji w przestrzeni, nadając jej oryginalny, nieco komiksowy charakter. Nie zabrakło również dużej ilości zieleni czy eleganckich mebli, które budują domową, przytulną atmosferę. W biurze postawiono na otwarte przestrzenie z ażurowymi ściankami, rezygnując niemal całkowicie z gabinetów (zostawiając jeden dla prezesa firmy). Wnętrze oferuje natomiast strefy wyciszenia, w których można popracować w skupieniu, przestrzenie stworzone do chilloutu czy coffe pointy.

Biuro intive / Wrocław / proj. MIXD

Projektanci z pracowni MIXD postawili na przestrzeń zróżnicowaną, elastyczną, ale też posiadającą mocny „cool factor”, pozwalający młodym programistom identyfikować się z tym miejscem. Projekt stawia na budowanie więzi międzyludzkich i obejmował m.in. powiększenie i otworzenie przestrzeni wspólnych, tworząc w ten sposób środowisko sprzyjające spotkaniom i twórczym rozmowom. Podczas projektowania architekci urządzili także warsztaty Culture Club, podczas których pracownicy intive dzielili się swoimi pomysłami na biuro. Przestrzeń jest przytulna, z dużą ilością drewna, koloru i tapicerowanych mebli, urozmaicona perełkami designu, takimi jak fotele Chierowskiego. Komfort akustyczny zapewniają dźwiękochłonne elementy wystroju - panele sufitowe z wełny drzewnej, dywany i wykładziny czy lampy z prasowanego filcu.