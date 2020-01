Najlepsze wnętrza obiektów publicznych – które z nich zdobędzie Property Design Award?

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne, Kino Muza w Poznaniu, Muzeum Woli w Warszawie, Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie oraz Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście – to wielka piątka nominowanych do nagrody Property Design Award w kategorii „Design – Wnętrza: Obiekty Publiczne”. Który z nich zdobędzie nagrodę?

REKLAMA

Konkurs Property Design Awards organizowany jest w ramach 4 Design Days – największego w tej części Europy wydarzenia rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa (MCK i Spodek w Katowicach, 6-9 lutego). Ma za zadanie nagrodzić najlepsze komercyjne i publiczne projekty zrealizowane w Polsce do końca 2019 roku.

Poznajcie piątkę nominowanych realizacji w kategorii „Design – Wnętrza: Obiekty Publiczne”.

ZAGŁOSUJ TUTAJ

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne (Mareckie Inwestycje Miejskie / Punkt Zero)

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne wyróżnia na tle innych inwestycji bardzo niskie zużycie energii i mnogość zastosowanych ekologicznych rozwiązań (m.in. fotowoltaika na dachu, mechanizm odzyskiwania ciepła ze ścieków prysznicowych, dach bagienny, zbiorniki retencyjne etc.). Ale to nie wszystko, co ma do zaoferowania powstały w markach obiekt.

Kompleks służy jednocześnie jako placówka edukacyjna, sportowa, rekreacyjna i konferencyjna. Inwestycja obejmuje dwa budynki, pełniące różne funkcje. W gmachu A, pełniącym funkcję edukacyjną, znalazła się szkoła podstawowa z biblioteką i blokiem żywieniowym. Gmach B oferuje natomiast basen sportowy i rekreacyjny, salę teatralno-widokowiskową z profesjonalną sceną i widownią dla 347 widzów, a także strefę SPA, zespół saun, grotę śnieżną oraz jaskinię solną.

We wnętrzach Centrum nie zabrakło odważnych, intensywnych, pobudzających do działania i kreatywności kolorów, a także zielonych ścian porośniętych roślinnością. Nowoczesnym oświetleniem w pomieszczeniach będzie sterował system BMS, kontrolujący również pracę większości urządzeń w obiekcie.

Kino Muza w Poznaniu (Estrada Poznańska / Toya Design)

– Nominację odkryliśmy przez przypadek, przeglądając newsletter, którzy otrzymujemy od redakcji. Byliśmy mile zaskoczeni tym faktem – tak na nominację do nagrody zareagowali architekci z pracowni Toya Design, stojącej za nową odsłoną Kina Muza w Poznaniu. To kultowe miejsce wśród mieszkańców Poznania w ubiegłym roku przeszło metamorfozę. Po gruntownym remoncie, obiekt zyskał dwie nowe sale oraz taras, na którym odbywają się projekcje filmów "pod chmurką". Kino odświeżono nie tylko technicznie (nowe nagłośnienie w systemie Digital Dolby Surround 7.1.), ale również wizualnie, aranżacja wnętrz jest zainspirowana historią kina.