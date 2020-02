Nowa wystawa w Muzeum Warszawy. Poznaj "rzemieślnicze historie"

Od 6 lutego w Muzeum Warszawy będzie można oglądać wystawę „Rzemieślnicze historie. Pracownia Mieczników”. Na odwiedzających czekają trzy sale. W części “Warsztat” przybliżymy technikę i narzędzia używane w pracy brązowników i grawerów, sala “Historia” to prezentacja losów pracowni i rodziny Mieczników, zaś “Sklep” eksponuje różnorodność wyrobów “od Miecznika”.

Muzeum zbiera historie stołecznych rzemieślników, zachowuje ślady po warsztatach i pracowniach, które zniknęły już z mapy Warszawy. Jedną z nich jest artystyczna pracownia brązowniczo-grawerska rodziny Mieczników, której 74-letnia historia zbiega się z losami miasta. Na nowej wystawie zaprezentujemy jej dorobek, w którym znalazło odbicie życie polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne Warszawy.

Z gruzów

Władysław Miecznik założył pracownię brązowniczą w 1936 roku. W czasie wojny nieoficjalnie wykonywał dla Państwa Podziemnego polskie orzełki i odznaki bojowe, fałszował pieczęcie niemieckich instytucji potrzebne do podrabiania dokumentów.

Kamienica przy ulicy Świętokrzyskiej, mieszcząca warsztat i mieszkanie, spłonęła w czasie powstania, ale Miecznikowi udało się wydobyć spod gruzów ukryte narzędzia i wyroby. Decyzja o odbudowie zakładu w całkowicie zrujnowanym mieście oddaje charakter tamtych dni i pragnienie warszawiaków, by wrócić do siebie, żyć i pracować w stolicy.

Upamiętnianie

Czasy PRL-u to z jednej strony zmagania z systemem, który dążył do upaństwowienia rzemiosła, z drugiej prawie bezkonkurencyjna pozycja na rynku i przypływ zamówień. To wtedy zakład tworzył rzeźby, statuetki, medale, plakiety, odznaki. Wyroby „od Mieczników” upamiętniały wydarzenia historyczne i wybitne postacie, dokumentowały działalność urzędów i instytucji, organizacji i stowarzyszeń.

– Pracownia Mieczników po wojnie była jednym ze znaczniejszych w Warszawie zakładów rzemiosła artystycznego, oferujących wyroby z brązu. Jedną ze specjalności firmy były miniatury znanych pomników, które będzie można zobaczyć na wystawie. Wśród nich szczególną uwagę zwraca miniatura Kolumny Zygmunta III Wazy, eksponowana w centralnym miejscu wystawy sklepowej Władysława Miecznika – mówi kuratorka wystawy Aleksandra Sołtan-Lipska.

Transformacja

Historia pracowni Mieczników kończy się w 2010 roku, tak jak historia wielu warsztatów rzemieślniczych, które wyparły nowe technologie, zmiana mody i spadek popularności wyrobów rzemiosła artystycznego.

Wystawa

– W Muzeum Warszawy świadkami historii są rzeczy, często osobiste przedmioty, które trafiły do nas dzięki prywatnym darczyńcom. Na wystawie zaprezentujemy bogate zbiory, pochodzące między innymi z daru spadkobierców - Marty i Jerzego Mieczników. Po likwidacji pracowni przekazali oni Muzeum Warszawy część spuścizny, obejmującą 1331 obiektów. – mówi Dyrektor Muzeum Warszawy Ewa Nekanda-Trepka.

Na widzów czekają trzy sale. W części “Warsztat” przybliżymy technikę i narzędzia używane w pracy brązowników i grawerów, sala “Historia” to prezentacja losów pracowni i rodziny Mieczników, zaś “Sklep” eksponuje różnorodność wyrobów “od Miecznika”.

Wystawę można oglądać od 6 lutego do 10 maja 2020 roku w siedzibie głównej Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 30, od wtorku do niedzieli w godz. 10.00 – 18.00. Zaprosimy również na warsztaty dla dorosłych i rodzin, oraz lekcje dla szkół.