Nowe kolekcje Tomka Rygalika dla marki Nobonobo

Na początku marca br. firma Nobonobo zaprezentowała premierową kolekcję mebli. Projekty Tomka Rygalika, dyrektora artystycznego marki, stanowią bazę nowego portfolio Nobonobo.

Pięć nowych modeli składa się na kompletny zestaw wzajemnie uzupełniających się mebli. Poszczególne modele można ze sobą zestawiać, tworząc spójną wzorniczo przestrzeń. Nowości meblowe stanowią podstawę obecnej koncepcji marki, która zakłada całościowy charakter kolekcji. W ten sposób Nobonobo stawia na harmonijny język estetyczny i oryginalną tożsamość.

- Na swojej drodze zawodowej spotkałem wielu projektantów purystów, którzy przy prostym założeniu koncepcyjnym osiągali wyrafinowane finalne rozwiązania. Ten kierunek projektowy przyświecał powstaniu nowych produktów dla marki Nobonobo. Jestem bardzo zadowolony z sofy Raksa, która świetnie reprezentuje popularną kategorię sof modułowych, oferując połączenie komfortu i funkcjonalności nieobecne do tej pory na rynku. Jednocześnie, dzięki sofie Wadi udało się zrobić coś zupełnie świeżego. Jej innowacyjna konstrukcja daje możliwość dostosowania do każdej przestrzeni z dokładnością do 20 cm – komentuje Tomek Rygalik, dyrektor artystyczny Nobonobo.

Komplementarność

Najważniejszą cechą tegorocznych premier Nobonobo jest komplementarność. Wśród nowości znalazły się sofy i fotele modułowe Wadi i Raksa, stoliki kawowe Oo i Nato, a także rodzina foteli Tupak. Wszystkie modele zaprojektowane przez Tomka Rygalika są uniwersalne i ponadczasowe. Ich charakter wzorniczy w świadomy sposób dystansuje się od chwilowych trendów i mód. W meblach tapicerowanych kluczowa rola przypada komfortowi i wyważonym proporcjom, nowatorskim i szlachetnym rozwiązaniom materiałowo-konstrukcyjnym oraz funkcjonalnościom przyjaznym użytkownikowi.

Sofa Wadi jest najbardziej charakterystycznym meblem wśród nowości Nobonobo. Jej forma skonstruowana jest poprzez odpowiednie połączenie wąskich modułów, które pozwalają na dopasowanie jej do każdego wnętrza, zgodnie z preferencjami użytkownika. Kolekcja Wadi obejmuje również fotel oraz pufę. Pokrowce mebli tapicerowanych można zdjąć i wyprać, co pomaga utrzymać je w czystości.

W sofie modułowej Raksa samodzielnie zdejmiemy pokrowce nie tylko z siedziska i oparcia, ale także z podłokietników czy podstawy. Raksa jest powściągliwa w formie i wyrafinowana w proporcjach. To połączenie wyjątkowego komfortu i miękkości z ponadczasową linią. Oparcie harmonijnie skomponowane jest z dużych poduch, a w zestawie poza modułami umożliwiającymi różnorodne konfiguracje, znajduje się również twardy moduł w postaci stolika.

Fotel Tupak, będący nowym meblem wypoczynkowym, wyróżnia organiczna forma i okalające użytkownika wygodne oparcie ze zintegrowaną poduszką lędźwiową. Mebel ma stabilną, drewnianą konstrukcję na toczonych nogach podkreślającą formę siedziska, które wraz z oparciem jest miękko tapicerowane.