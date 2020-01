Nowe wnętrza B&B Warszawa Okęcie. Zobaczcie projekt pracowni Tremend

Funkcjonujący od 2011 roku hotel przeszedł gruntowną metamorfozę. Modernizacja objęła m.in. wystrój w 154 pokojach, korytarzach i w hotelowym lobby. Projekt stworzyła pracownia Tremend.

REKLAMA

Od maja minionego roku goście Hotelu B&B Warszawa-Okęcie odpoczywają w odmienionych, komfortowych wnętrzach – za projekt rearanżacji pokojów i części wspólnych odpowiadała pracownia Tremend.

Obiekt funkcjonuje od końca 2011 roku. W tym czasie zmieniły się standardy sieci B&B Hotels Polska, a także oczekiwania klientów. Nie dziwi więc, że podjęto decyzję o modernizacji. Chodziło między innymi o zmianę wystroju w 154 pokojach, korytarzach i w hotelowym lobby. Oferta przedstawiona przez architektów z warszawskiej pracowni Tremend obejmowała koncepcję oraz projekt przetargowy wraz z nadzorem autorskim części ogólnodostępnych, a także wnętrz pokoi hotelowych. Autorami projektów były: Magdalena Federowicz-Boule, Katarzyna Wawryniuk, Daria Cichoń i Kama Kowacz.

Założeniem projektu było stworzenie jak najbardziej funkcjonalnej, nowoczesnej, ale i klimatycznej przestrzeni, która wpisze się w aktualne trendy oraz będzie nawiązywać do pozostałych obiektów hotelowych sieci.

Przygotowując projekt modernizacji, architekci z pracowni Tremend nawiązali do położenia hotelu, szczególnie do sąsiedztwa lotniska i bliskości centrum Warszawy. Ściany lobby zdobi grafika tematycznie nawiązująca do panoramy stolicy, na niebie nad miastem pojawiły się symbole będące graficznym odwzorowaniem samolotów. Wzór na posadzce budzi skojarzenia z mapą Warszawy.

W części wspólnej uwagę przyciąga jasne drewno, z którego wykonano między innymi elementy intrygującego sufitu, stoły i stoliki dla gości, recepcję, a także wydzielono za jego pomocą strefy do wypoczynku.

W kolorystyce postawiono na odcienie niebieskiego, szarości i bieli oraz zieleni. W różnych tonacjach niebieskiego są na przykład miękkie, tapicerowane fotele i kanapy. Takie kolory są pozytywnie odbierane, kojarzą się z naturą, a więc niebem, przestrzenią, czystością. Ciemniejsze odcienie budzą zaufanie i skłaniają do analitycznego myślenia. Zieleń korzystnie wpływa na atmosferę wnętrza i samopoczucie gości. W przestrzeni przeznaczonej na spotkania, pracę przy komputerze, a także na relaks taka aranżacja sprawdza się idealnie.

Wystrój pokojów jest funkcjonalny i elegancki, oświetlenie stwarza przytulny nastrój, miejsce do pracy jest komfortowe i jasne. Ściany zdobią tapety z wielkomiejskim krajobrazem. Dodatki i tkaniny nawiązują do elementów barwnych, które są na nich widoczne.