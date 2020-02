Nowoczesne biuro - jak je dobrze urządzić?

Na przestrzeni ostatnich lat trendy w aranżacji przestrzeni komercyjnych uległy znacznym zmianom. Dziś biura nie tylko mają być funkcjonalne, ale przede wszystkim maksymalnie dostosowane do potrzeb najemcy i jego współpracowników. Komfort i łatwość, z jaką pracownicy mogą wykonywać swoją pracę, gwarantują, że są bardziej wydajni, a to ma kluczowe znaczenie dla osiąganych wyników finansowych. Na jakie aspekty warto zatem zwrócić uwagę podczas urządzania nowego biura?

Z raportu „What workers want?” opracowanego na zlecenie firmy Savills wynika, że czystość i komfort miejsca pracy to dla pracowników kluczowe elementy. Wskazało na nie aż 91 proc. respondentów. Duża grupa ankietowanych (89 proc.) odniosła się do kwestii aranżacji wnętrza biura. Wielu z badanych przyznało, że pracuje na co dzień w biurach typu open space i z tego względu bardzo ważnym aspektem jest dla nich możliwość skorzystania ze stref ciszy oraz pracy w skupieniu. Poza tym z badania wynika, że dla pracowników istotne są także: odpowiednie oświetlenie, akceptowalny poziom hałasu, komfortowa temperatura, poczucie bezpieczeństwa, dobra jakość powietrza, odpowiedni czas dojazdu i dobra jakość Wi-Fi.

- Planując aranżację przestrzeni biurowej, trzeba pamiętać, że musi ona spełniać potrzeby nie tylko pracowników, ale firmy jako organizacji. Warto wybrać na tyle elastyczny projekt biura, aby bez problemu móc dostosowywać się do potencjalnych zmian struktury biznesowej i jednocześnie zapewnić pracownikom miejsce do pracy, które pobudzi ich kreatywność i podniesie satysfakcję z wykonywanej pracy. – tłumaczą Ewa Więcek i Tomasz Chruściel z biura architektonicznego Make it Yours, które specjalizuje się w projektowaniu wnętrz komercyjnych.

Powyższe informacje to bardzo cenna baza danych, które mogą stanowić punkty odniesienia podczas projektowania nowoczesnego biura. Jeśli więc zależy nam, aby nowo urządzane biuro było nie tylko funkcjonalne, ale i przyjazne dla pracowników, zwróćmy uwagę na 6 kluczowych aspektów.

Układ pomieszczeń biurowych

Charakter pracy różni się w zależności od stanowiska. Z tego względu na etapie projektowania biura bardzo ważna jest analiza poszczególnych funkcji pracowników. Wiedza na temat codziennej organizacji pracy pomaga bowiem w ustaleniu, czy w biurze mają przeważać części wspólne, typu open space czy raczej powinny być to wydzielone, kilkuosobowe gabinety.

Wydzielenie stref do pracy grupowej i indywidualnej

Bardzo ważną kwestią jest również zapewnienie pracownikom możliwości zmiany. Czasem osoby, które na co dzień pracują w przestrzeni otwartej, potrzebują wydzielonego miejsca do przeprowadzenia burzy mózgów czy spotkania w mniejszej grupie projektowej. Stworzenie w biurze dedykowanych stref, zapewniających komfort i poczucie prywatności, ma bardzo ważne znaczenie.

Eliminacja źródeł hałasu

W biurach typu open space dużym wyzwaniem jest obniżenie poziomu hałasu. Duża przestrzeń i zagęszczenie na niej sporej ilości stanowisk pracy sprawiają, że do uszu pracowników dobiega szereg dźwięków. Praca w takich warunkach niestety wpływa negatywnie na efektywność pracowników oraz ich wydajność. W celu obniżenia poziomu hałasu warto wykorzystać w aranżacji biur materiały tłumiące dźwięki, a urządzenia biurowe umieścić w dedykowanych do tego strefach. Ważna jest także kwestia odpowiedniego umieszczenia pomieszczeń socjalnych na etapie tworzenia space planów.