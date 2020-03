Nowoczesne biuro w starym garażu. Niezwykły projekt CBRE Design

Nowoczesne biuro w starym garażu? Czemu nie! Tak właśnie wygląda niderlandzka siedziba firmy projektowej CBRE Design.

Stary, 50-letni garaż samochodowy o powierzchni 4.700 mkw. w Amsterdamie przemieniony został zaledwie w ciągu jednego roku w nowoczesne, innowacyjne biuro, The Core. Nadając budynkowi drugie, nowe życie, projektanci zadbali jednak o to, aby zachować nieco z klimatu pierwotnego budynku. "Garażowe" akcenty widoczne są chociażby w obecności starych garażowych bram czy też włączeniem w wystrój wnętrza klasycznych, „garażowych”, spadzistych dachów.

The Core jest niderlandzką siedzibą CBRE Design, firmy projektowej, która podjęła się zadania zaprojektowania swojej przestrzeni do pracy w tym zaskakującym budynku. Biuro podzielone zostało na cztery różne strefy, dopasowane do różnych typów pracowników.

W obiekcie znajduje się na przykład strefa nazwana Library (Biblioteka), zapewniająca warunki do pracy w ciszy i skupieniu. Cafe (Kawiarnia) to przestrzeń stworzona z myślą o mniej formalnych spotkaniach ze współpracownikami, jak również z klientami. Sercem biura, w którym praca wre jest strefa Workplace (Warsztat), z kolei przestrzeń Client Lab (Laboratorium klienta) to miejsce, gdzie pracownicy firmy spotykają się z klientami, aby przedyskutować rozmaite kwestie związane z projektami.

Projekt: CBRE Design (Niderlandy)

Projektanci: Ramon Beijen (dyrektor kreatywny), Bente Bollen, Birgit van de Steenoven, Johan Pragt

Powierzchnia: 4.700 metrów kwadratowych

Koncepcja miejsca pracy: środowisko ściśle odpowiadające różnym stylom pracy, z 4 strefami

Projekt stara się uzyskać certyfikację WELL Platinum i LEED Gold