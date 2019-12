Nowoczesny design i magia lokalnych legend. Zaglądamy do ibis Styles Lublin Stare Miasto

Marka ibis Styles jest znana z oryginalnego designu. Hotele te wyróżniają się starannie dobranymi detalami, które łączą kreatywność i wyjątkowy storytelling. Obiekt w Lublinie zaprasza gości do zapoznania się z najsłynniejszymi lubelskimi legendami. Za projekt wnętrz odpowiada pracownia Tremend.

REKLAMA

Lublin, nazywany stolicą wschodniej Polski, to jedno z najprężniej rozwijających się miast regionu. To nie tylko centrum akademickie i biznesowe, ale również miejsce przyciągające turystów. Najbardziej reprezentacyjną częścią Lublina jest Stare Miasto i właśnie w tej okolicy powstał otwarty niedawno hotel ibis Styles Lublin Stare Miasto, ściśle nawiązujący do lokalnych przekazów.

Projekt z efektem WOW

- Goście hoteli szukają obecnie nie tylko miejsca noclegu, zależy im przede wszystkim na doświadczeniach. Przekraczając próg hotelu, są ciekawi, co ich spotka. Chcą, aby miejsce, w którym się zatrzymają czymś się wyróżniało, oczekują efektu WOW! Warto wprowadzić jakiś element zaskoczenia - wyjść poza schematy i znaleźć sposób, by zaintrygować odwiedzających. W przypadku ibis Styles w Lublinie zabieramy gości w podróż śladami miejskich legend, wprowadzając elementy customizowane i detale nawiązujące do poszczególnych opowieści - wyjaśnia architekt Magdalena Federowicz-Boule, prezes Tremend, która odpowiada za projekt wnętrza hotelu.

W świecie legend

Storytelling, który jest wizytówką hoteli ibis Styles i pracowni Tremend, jest obecny w każdym projekcie. Tym razem, motywem przewodnim były miejskie legendy związane z Lublinem, jego tradycją i historią. Przestrzeń została podzielona na strefy, a każda z nich przedstawia inną opowieść. Goście, przemieszczając się po hotelu, odkrywają sekrety skrywane przez miasto. Jednym z elementów wystroju są liny, zainspirowane legendą o linie, opowieści nawiązującej do genezy nazwy miasta. Pojawiają się także detale odnoszące się do historii o tajemniczym skarbie czy córce złotnika.

Smaki miasta

Ważnym punktem tego miejsca jest restauracja Legendy Miasta serwująca lokalne potrawy w nowoczesnej odsłonie. Kieruje ona swoją ofertę nie tylko do gości hotelu, ale również do wszystkich miłośników dobrej kuchni, co umożliwia budowanie relacji z mieszkańcami Lublina. Menu zmienia się wraz z porami roku, jest dostępne również w wersji wegetariańskiej i bezglutenowej.