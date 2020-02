Nowoczesny design i zieleń. Oto odmieniony food court w elbląskich Ogrodach

Centrum handlowe Ogrody w Elblągu ma nowy, w pełni zmodernizowany food court. Strefa została powiększona o dodatkowych 200 mkw. Do budowy użyto naturalnych materiałów, a podczas aranżacji postawiono na zieleń i nowoczesny design.

Przebudowa strefy gastronomicznej w elbląskich Ogrodach była naturalną konsekwencją modernizacji centrum oraz odpowiedzią na zmieniające się potrzeby klientów. - Ogrody to najpopularniejszy obiekt handlowy w regionie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami naszych klientów, nie tylko zapewnić odpowiednio dobraną ofertę handlową, ale również, aby klienci mogli u nas jak najlepiej spędzić czas. Teraz możemy powiedzieć, że nasza oferta rozrywkowa idealnie wpisuje się w potrzeby mieszkańców Elbląga i okolic, którzy mogą korzystać z kina, fitness klubu i przestronnego lecz przytulnego food courtu – komentuje Beata Taborska, Asset Manager portfela retail w CPI Property Group Poland.

Więcej zieleni i z myślą o najmłodszych

Projekt powiększonego food courtu zakładał zabudowanie otworu sufitowego pomiędzy parterem a pierwszym piętrem centrum. Dzięki temu zabiegowi przestrzeń gastronomiczna zyskała dodatkowych 200 mkw. Kapitalnej zmianie uległ też wystrój strefy. Wprowadzono nowoczesne rozwiązania designerskie oraz zastosowano naturalne materiały wykończeniowe, a także jasne, optymistyczne kolory, co znacznie podniosło komfort przebywania. Zmiana aranżacji przestrzeni polegała na wprowadzeniu dużej ilości zieleni, płynnie wkomponowanej w architektoniczną całość. Z szerokiej oferty gastronomicznej może teraz korzystać znacznie więcej klientów. Food Court dysponuje 404 miejscami do konsumpcji oraz ośmioma specjalnymi krzesełkami dla dzieci. Co więcej – dla uatrakcyjnienia czasu spędzanego w „Ogrodach” przez najmłodszych – w strefie gastronomicznej zaaranżowano również mini plac zabaw wraz z odpowiednio dostosowanymi siedziskami.

- Naszą ideą było stworzenie przestrzeni, która wzbudzałaby natychmiastowe i trwałe skojarzenia z nazwą centrum. Naturalnym był fakt, że zastosowanie dużej ilości zieleni pozytywnie wpłynie na komfort naszych klientów. Mamy nadzieję, że miejsce to będzie tętnić życiem przez cały dzień. Dodatkowo, dla wygody klientów, uruchomiliśmy nowe schody, ułatwiające dostęp z parteru do części gastronomicznej – tłumaczy Beata Taborska, Asset Manager portfela retail w CPI Property Group Poland.