Nowy showroom Kinnarps w Poznaniu. Miejsce, która ma przede wszystkim inspirować!

Kinnarps przeprowadził się w Poznaniu do kompleksu biurowego Pixel. Blisko 150 mkw. ekspozycji wraz z biurem handlowym Kinnarps prezentuje czytelny koncept aranżacyjny opracowany przez architekta Marcina Cieślę. Zgodnie z założeniem wnętrze ma przede wszystkim inspirować!

REKLAMA

W poznańskim showroomie Kinnarps nie tylko zostały wyeksponowane produkty marek należących do portfolio grupy, lecz także będą odbywać się spotkania dla klientów, architektów i partnerów biznesowych.

Industrialnie, ale też przytulnie

- Ze względu na usytuowanie lokalu na przeszkolonym parterze, które daje wrażenie dostępności, zależało nam na tym, aby aranżacja przestrzeni była w jak największym stopniu adekwatna do charakteru lokalizacji. Usytuowanie stanowisk pracy bezpośrednio przy oknach miało za zadanie nie tyko odpowiednie doświetlenie miejsc pracy, lecz także podkreślenie otwartości pracującego w Poznaniu zespołu handlowego. W warstwie stylistycznej aranżacji chcieliśmy z jednej strony zachować nieco industrialny charakter wnętrza, a z drugiej uzyskać efekt przytulności i gościnności. To połączenie udało się osiągnąć dzięki trafnemu doborowi wyposażenia z bogatego portfolio produktów oferowanych przez Kinnarps – mówi architekt Marcin Cieśla, autor projektu. Poznański showroom Kinnarps ma raczej charakter studia niż butikowej ekspozycji najatrakcyjniejszych elementów oferty. Zgodnie z założeniem wnętrze ma przede wszystkim inspirować, dlatego, aby zachować spójność aranżacji zastosowaliśmy bardzo oszczędną kolorystykę tapicerek i wykończeń - dodaje.

Podział przestrzeni i układ ścian wewnętrznych przełamuje i uatrakcyjnia geometrię pomieszczenia, co umożliwia gościom odkrywanie poszczególnych stref we wnętrzu. Dzięki swojej wielofunkcyjności i elastyczności przestrzeń jest wykorzystana bardzo efektywnie. Poznański showroom zapewnia nie tylko możliwość ekspozycji koncepcji i oferty Kinnarps, lecz także przyjazne miejsce do współpracy z klientami i architektami z centralnie usytuowanym stanowiskiem do pracy projektowej oraz strefą dla chillout z „przenikającą” z zewnątrz zielenią oraz otwartym aneksem kuchennym.

- W dobie internetu meble można obejrzeć w sieci, ale nic nie zastąpi rozmowy w miłej atmosferze i dobrze zaprojektowanej przestrzeni. Dlatego nasz nowy showroom w Poznaniu nie jest typową ekspozycją, a stanowi raczej miejsce spotkań i inspiracji. Przy wejściu zlokalizowana jest strefa współpracy z otwartą kuchnią, gdzie w komfortowych warunkach można omówić szczegóły projektu. Do spotkań zdalnych jest przeznaczony pokój do wideokonferencji – wyjaśnia Jarosław Skrzyniarz, dyrektor sprzedaży w Regionie Zachodnim.