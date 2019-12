Nowy Styl, Massive Design, Everspace: tak wyglądają nowe biura znanych polskich firm

Wyposażenie i aranżacja nowoczesnego biura to trudny orzech do zgryzienia zarówno dla producenta mebli, jak i architekta. Prezentujemy wybrane wnętrza i rozwiązania, które doskonale obrazują kierunek zmian zachodzących w dziedzinie aranżacji przestrzeni biurowych.

W ostatnim czasie sektor nieruchomości biurowych rozwija się niezwykle dynamicznie. Przyczyną jest nieustanne pojawianie się na rynku nowych firm, rozwój istniejących, a także otwieranie w naszym kraju przedstawicielstw zagranicznych koncernów. W każdym przypadku niezbędna jest nowoczesna przestrzeń biurowa, dopasowana do profilu działalności przedsiębiorstwa, liczby pracowników, modelu pracy, a także strategii biznesowej danej marki. Biura składające się wyłącznie z szeregu wydzielonych pomieszczeń przeszły już bezpowrotnie do lamusa. W ich miejsce pojawił się wszechobecny open space, który jednak – ze względu na wiele mankamentów – w praktyce musi być modyfikowany i dopasowywany do zindywidualizowanych potrzeb poszczególnych firm.

Wraz z rozwojem powierzchni biurowych pojawiła się też potrzeba ich wyposażenia i aranżacji, co stało się nie lada wyzwaniem dla projektantów i producentów mebli biurowych. Chętnie sięgając po nowoczesne technologie i materiały, sektor mebli biurowych szybko zyskał miano najbardziej innowacyjnej części przemysłu meblarskiego.

- Przepis na idealne wnętrze biurowe jest prosty. Biuro musi wychodzić naprzeciw potrzebom użytkowników. Dziś praca jest dużo bardziej dynamiczna niż kilka lat temu – narady projektowe, spotkania z klientem czy telekonferencje. Biura buzują energią, a przestrzeń musi wspierać różnorodne aktywności, jak rozmowy, narady, kreatywną pracę czy opracowywanie strategii. Spełnienie tych standardów wymaga nowego, ergonomicznego podejścia do powierzchni– mówi Natalia Wenzławska, zastępca dyrektora marketingu i komunikacji CBRE, firmy doradczej i inwestycyjnej działającej w sektorze nieruchomości komercyjnych, organizatora trzeciej już edycji konkursu „Office Superstar”, wyłaniającego najlepiej zaaranżowane i wyposażone biura w Polsce.

Jak to robią specjaliści

Doskonałym przykładem modelowych wnętrz biurowych, wpisujących się w aktualne trendy i korzystających z najnowszych rozwiązań, są biura projektowane specjalnie z myślą o potrzebach… specjalistów od biur. A tymi są w praktyce producenci, projektanci i dystrybutorzy mebli biurowych.

W 2019 roku w Krakowie otwarta została nowa siedziba Nowego Stylu, jednego z czołowych europejskich producentów mebli biurowych, który od prawie trzech dekad zajmuje się kompleksowym wyposażeniem przestrzeni pracy.

Przed zmianą firma posiadała trzy lokalizacje rozproszone w różnych częściach Krakowa, co dla wielu pracowników było niewygodne i niepraktyczne. Czas tracony na przejazdy między biurami, nieporozumienia wynikające z komunikacji mailowej, coraz ciaśniejsza przestrzeń w miarę powiększania się zespołów – to bolączki, które doskwierały pracownikom, a w skali organizacji były poważnym problemem.