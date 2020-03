Odnowiona strefa wellness w scenerii średniowiecznych murów

Goście odnowionej strefy wellness hotelu Best Western Plus Hotel Podklasztorze mogą odpoczywać w wyjątkowej scenerii, jaką tworzą średniowieczne mury historycznego Opactwa Cystersów.

Zabytkowy Best Western Plus Hotel Podklasztorze to wyjątkowe miejsce z duszą, niepowtarzalną atmosferą i historią w tle – jest to jeden z najlepiej zachowanych zespołów cysterskich w Europie, wchodzący w skład XII-wiecznego Opactwa. Tutejsze SPA wyróżnia się komfortowymi, zabytkowymi wnętrzami, które sprzyjają wyciszeniu i kontemplacji.

- Mamy przyjemność zaprosić naszych gości do świeżo odnowionej, unikalnej strefy wellness. Mury zabytkowego hotelu w połączeniu z ofertą SPA opartą na naturalnych produktach i tradycyjnych metodach przeniosą wypoczywających w średniowieczny, mistyczny klimat, który sprzyja relaksowi umysłu i ciała – powiedziała Julia Groblewska, Dyrektor Best Western Plus Hotel Podklasztorze.

Do użytku gości zostaną oddane nowe sauny oraz basen z wydzieloną strefą dla dzieci, jacuzzi, basenem floatingowym, tężnią solankową, grotą solną oraz sześcioma gabinetami SPA.

Jednym z elementów nowoczesnego hotelowego SPA jest też ścieżka Kneippa składająca się z naprzemiennie ułożonych wiader z ciepłą i zimną wodą oraz ścieżka wrażeń – połączenie strumieni ciepłej i zimnej wody z efektami świetlnymi oraz masażem stóp przez naturalne kamienie – otoczaki.

Oprócz bogatej oferty wellness i SPA w ramach modernizacji hotel zyskał też nową salę zabaw dla dzieci „Figlarium”, wyposażoną w małpi gaj, a także nową siłownię, salę gier i nowoczesne sale konferencyjne.

Best Western Plus Hotel Podklasztorze zdobył wiele nagród i wyróżnień – został m.in. utytułowany Najbardziej Niesamowitym Hotelem w Polsce.