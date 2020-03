Odsłonięcie wyjątkowego neowitrażu autorstwa Piotra Franciszka Barszczowskiego

9 kwietnia 2020 r., o godz. 17.30 w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu uroczyście odsłonięty zostanie neowitraż "Ostatnia Wieczerza 2020" wykonany przez Piotra Franciszka Barszczowskiego.

REKLAMA

"Ostatnia Wieczerza” to jeden z najbardziej znanych motywów teologiczno-ikonograficznych przedstawiający wieczerzę paschalną Jezusa z Apostołami na podstawie tekstów Ewangelii. Od czasów renesansowej wizji Leonarda da Vinci trudno jest nam sobie wyobrazić inny układ kompozycji, niż ten z długim stołem, za blatem którego siedzą bohaterowie eucharystycznej sceny o wyjątkowym, doktrynalnym znaczeniu. Wciąż nie jest łatwo oderwać się artystom, ani widzom, od tego tak bardzo zakorzenionego w pamięci fresku.

Artysta plastyk i teolog – Piotr Franciszek Barszczowski podjął próbę rezygnacji z silnego wzoru na rzecz nowatorskiego rozwiązania w warstwie plastyczno-teologicznej – przedstawiając nowy układ kompozycji a także osadzając biblijną historię w XXI wieku. Na potrzeby powstania obrazu w formie neowitrażu wiosną 2019 r. przeprowadzono casting oraz sesję fotograficzną. W 2019 r. autor wykonał również ponad tysiąc zdjęć chleba i wina w różnych technikach fotograficznych, a szczególnie w technice makro i mikro-fotografii. W efekcie powstał kolaż – składający się z ponad 2 tys. zdjęć – będący symbolem ustanowienia przez Chrystusa Eucharystii.

Kompozycja składa się z 26 postaci: 14 mężczyzn i 12 kobiet. Fundamentem kompozycji jest skomplikowana geometria „Złotego podziału” oraz Ciągu Fibonacciego, dynamiczne klucze kompozycyjne, dwa punkty zbiegu bez horyzontu! oraz anamorfoza. Atmosferę neowitrażu buduje światło bez widocznego źródła, „portrety psychologiczne” uczestników wieczerzy paschalnej, a także technika zwana tenebryzmem (pogłębienie chiaroscuro – światłocienia – wydobywanie z mroku – łac. tenebrae) – znana z dzieł Caravaggia i Rembrandta.

„Ostatnia Wieczerza 2020” pełna jest widocznych oraz ukrytych znaków, symboli, atrybutów, mikroskopijnych szczegółów do odczytania, a w posadzce podłogi ukryta jest droga prowadząca przez gigantyczny labirynt. Droga ta opowiada pewną historię, którą odkryją jedynie najwytrwalsi widzowie. Nawet draperia obrusów stołu oraz układ przedmiotów nie są dziełem przypadku w tym obrazie.

Uroczyste odsłonięcie neowitrażu pt. „Ostatnia Wieczerza 2020" odbędzie się w Wielki Czwartek – 9 kwietnia 2020 r. o godz. 17.30 w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu.

Dr sztuki Piotr Franciszek Barszczowski (pseudonim art. Adam Perun) to artysta-plastyk i fotografik, projektant komunikacji wizualnej, teolog i pedagog. Urodził się w 1972 r. w Tarnowie. Jest absolwentem dwóch krakowskich uczelni: Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu Papieskiego. Specjalizował się w dziedzinie komunikacji wizualnej oraz w dziedzinie historii sztuki sakralnej.

Jako artysta-plastyk, projektant grafiki użytkowej, jest autorem identyfikacji wizualnych ponad 500 firm – jest również biegłym sądowym w tej dziedzinie. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków oraz jako artysta-fotografik do Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest twórcą "NEOWITRAŻU" – charakterystycznego foto-kolażu komponowanego fragmentami makrofotografii. W 1995 r. założył w Tarnowie Pracownię Plastyczną i Galerię "SYMBOL"; w 2008 r. z jego inicjatywy powstała grupa artystyczna "NEOSECESJA”. Wykładowca projektowania komunikacji wizualnej oraz reklamy i marketingu na Wydziale Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Od roku 2018 pełni funkcję prezesa Fundacji Artystycznej PEGAZ oraz konsultora przy Komisji ds. Ewangelizacji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.