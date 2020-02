Op-artowa szafka, czyli sztuka renowacji mebli

Nowe, nie zawsze znaczy kupione. W erze DIY coraz częściej nowe, to przerobione – i to nie do poznania! Czy stary mebel z piwnicy może trafić "na salony"? Tak, jeśli mamy na niego pomysł. Z resztą poradzą sobie farby renowacyjne i odrobina zdolności manualnych. Jeśli więc macie odrobinę dekoratorskiego zacięcia, możecie zamienić się w op-artowych artystów i odmienić oblicze starej biurowej szafki.

Sztuka wzornicza i trendy w aranżacji wnętrz zmieniają się niemal co roku. Nawet jeśli zaliczamy się do grona osób, które nie podążają za modą, z upływem czasu nasze upodobania niezauważalnie ewoluują. To zupełnie naturalne, że po dekadzie możemy mieć ochotę nie tylko na odświeżenie wnętrza, ale na jego śmielszą metamorfozę. Meble sprzed 15 lat będą odstawać od naszych aktualnych preferencji oraz od reszty zmieniającego się wystroju – sukcesywnie odmalowywanych ścian, czy sezonowo dokupowanych akcesoriów i dekoracji. Co możemy zrobić, żeby całkiem dobre i funkcjonalne, choć już niemodne meble nadążyły za metamorfozą naszych wnętrz?

Kolorystyczny lifting

Nic tak nie zmienia charakteru mebla, jak jego kolor. Nawet niepozorna szafka z przedpokojowego kopciuszka może zamienić się w prawdziwą ozdobę wnętrza, jeśli poddamy ją artystycznej renowacji. Przejście od peerelowskich mdłych beżów i błękitów do modnych, minimalistycznych i kontrastowych barw z pewnością zapewni jej zupełnie nową tożsamość. Jeśli nie mamy pomysłu na modny wzór – wystarczy poszukać inspiracji w internecie. Jedną z propozycji może okazać się op-art – nurt optycznej iluzji. Jeśli metamorfozę oprzemy na uniwersalnym i ponadczasowym zestawieniu czerni i bieli, to klasyczne i wyraziste połączenie tych kontrastowych kolorów już tak szybko nam się nie znudzi.

Lista pomocników, czyli wydajny zestaw renowacyjny

Żeby metamorfoza szafki była przyjemnością i nie zaczęła niebezpiecznie przypominać długofalowego projektu remontowego należy dobrać produkty, które działają szybko i efektywnie. Warto postawić na farbę kazeinową, która posiada wyjątkową, kremową konsystencję i wysoką przyczepność do podłoża wynikającą z oparcia jej składu na bazie naturalnego mleka. W efekcie może być z powodzeniem używana na wszystkich rodzajach powierzchni drewnianych: surowych, bejcowanych, malowanych czy lakierowanych oraz – tak jak w przypadku szafki o pierwotnie biurowym przeznaczeniu – również na laminatach.

Do malowania, gotowi...

Mimo posiadania najlepszych i najbardziej sprawdzonych farb, żadna metamorfoza nie obędzie się bez odpowiedniego przygotowania powierzchni. Żeby uzyskać satysfakcjonujący wizualnie rezultat, należy stosować się do paru złotych reguł, które przekładają się na kilka prostych kroków. Po pierwsze – umycie i odtłuszczenie mebla za pomocą środków o zasadowym charakterze. W fazie wstępnej sprawdzi się szare mydło, którego działanie wsparte zostanie późniejszym użyciem odtłuszczacza. Po drugie – zmatowienie suchej powierzchni papierem ściernym w celu zwiększenia jej przyczepności. Na koniec – odpylenie powierzchni. Dopiero tak przygotowane podłoże gotowe jest do właściwego przyjęcia farby.