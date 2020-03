Open space: jak zwiększyć komfort pracy?

Zwolennicy open space wyróżniają takie zalety tego rozwiązania jak większa kreatywność pracowników czy lepsza atmosfera w zespole. Ci, którzy muszą spędzać 8 godzin w takiej przestrzeni, często nie mają o niej tak pozytywnego zdania. Czy da się wyeliminować wady open space, nie zmieniając jednocześnie jego zalet?

Open space to bardzo popularny sposób na aranżację miejsca pracy. W tego typu biurze, biurka pracowników ustawione są w niewielkiej odległości w jednym dużym pomieszczeniu. Brak podziału na mniejsze pokoje ma zwiększyć kreatywność i pomóc komunikacji. To rozwiązanie ma jednak sporo przeciwników.

Kiedy i gdzie powstał pierwszy open space? W stanie Nowy Jork w 1906 roku zakończono budowę wieżowca — Larkin Building, który jako pierwszy miał umożliwiać ten tryb pracy. Wewnątrz znajdowała się wielka przestrzeń, w której rozstawiono wiele biurek w niedużej od siebie odległości. Celem takiego sposobu aranżacji przestrzeni było usprawnienie komunikacji, szybszy przepływ informacji oraz sprawniejsze przekazywanie dokumentów w firmie, która zajmowała się sprzedażą mydła i mebli. Dodatkową zaletą była oszczędność — takie rozwiązanie pozwalało na wynajmowanie mniejszej powierzchni oraz zmniejszenie opłat za oświetlenie czy ogrzewanie. Z czasem wiele firm zdecydowało się na ten rodzaj pracy, a rozwiązanie to zyskało tyle zwolenników, jak i przeciwników.

Główną wadą pracy na przestrzeniach typu open space jest ciągły hałas, który często utrudnia skupienie się i jest męczący. Warto dodać, że międzynarodowej normy ISO 9241-6 dotyczącej wymagań ergonomicznych dla biur, w których wykonywane są trudne i złożone zadania, wskazują, że poziom dźwięku powinien mieścić się w zakresie 35–55 dB. Natomiast rozmowa grupy osób może generować hałas o natężeniu 50 - 60 dB. Nietrudno więc wyobrazić sobie, że jeśli kilka pracowników dyskutuje ze sobą lub prowadzi rozmowy przez telefon, norma ta zostaje przekroczona. Pracownicy często podkreślają również, że open space generuje stres, a także przeszkadza im brak prywatności. Uważają, że biuro wielkoprzestrzenne obniża ich efektywność, a to może przynieść wymierne straty dla pracodawców.

Stowarzyszenie na rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach “Komfort Ciszy” rekomenduje aby już na etapie projektu stosować normę PN-B-02151-4:2015-06, która określa różne wymagania w zależności od typu i funkcji pomieszczenia w zakresie czasu pogłosu i zrozumiałości mowy.

Dla biur open space norma określa minimalną całkowitą chłonność akustyczną pomieszczenia w odniesieniu do jego powierzchni. Wynika to z bezpośredniej zależności między tym, jak wnętrze jest wykończone i wyposażone a tym, czy pomieszczenie wzmacnia dźwięki w nim generowane czy je wytłumia. W pomieszczeniu z wykładziną, ale odkrytym stropem lub sufitem podwieszanym o niskich parametrach pochłaniania dźwięku, odgłosy rozmów są wzmacniane przez odbicia fal dźwiękowych od twardo wykończonych powierzchni. Rozmowy są głośniejsze i będą przeszkadzać większej liczbie osób. Całkowitą chłonność akustyczną pomieszczenia można łatwo oszacować na etapie projektowania biura lub zweryfikować we wnętrzach już funkcjonujących.