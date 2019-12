Oto nowe biuro UPC w Warszawie. Przestrzeń bez barier i w domowym stylu

Dobre miejsce pracy to szczęśliwe miejsce pracy. Takie jest nowe biuro UPC w Warszawie – przestrzeń bez barier i zbędnych podziałów, w którym każdy członek zespołu znaczy tyle samo i ma prawo pracować w swoim stylu. Tutaj nowoczesny styl miesza się z dobrze znanymi i domowymi klimatami.

Biuro ulokowane jest na dwóch piętrach wieżowca w warszawskim kompleksie Spark . To przestrzeń płynnie mieszająca różne porządki aranżacyjne - mocno graficzna stylistyka przenika się z domową elegancją oraz technicznym futuryzmem. Całość tworzy świetnie funkcjonujące miejsce pracy o powierzchni prawie 3,3 tys. mkw. Biuro jest wizytówką firmy, a jego domowy charakter docenia liczne grono pracowników UPC. Znajdują tu oni niezwykle ciepłe i przytulne miejsce, w którym każdy jest równy, a ich potrzeby - szanowane.

Własny język

UPC to międzynarodowy dostawca usług telekomunikacyjnych - internetu, telewizji, telefonu. Nowoczesny, dynamiczny duch technologicznego przedsiębiorstwa znalazł swój wyraz w aranżacji przygotowanej przez The Design Group.

Chociaż wiele elementów wizualnych biura jest efektem kreatywnej adaptacji wytycznych firmowego brandbooka, to projektanci mieli przy tej realizacji olbrzymie pole wolności twórczej. Kolorystyka, styl, komunikacja były na wstępie precyzyjnie określone - są bowiem stosowane w identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa, w reklamach czy materiałach marketingowych. Zespół The Design Group miał jednak swój oryginalny pomysł jak przełożyć te zasady na funkcjonalną architekturę. Efekt? Powstało zaskakujące dynamiką, energią i wizualną żartobliwością biuro, które jest zarazem bardzo domową przestrzenią.

- Celem wyznaczonym przez klienta było stworzenie przestrzeni w modelu Happy Office, co jest nawiązaniem do kluczowego hasła UPC – Happy Home. Miejsca, które sprzyja budowaniu zadowoleniu pracowników i relacji międzyludzkich, zaraża ich pozytywnym myśleniem i energią, ale też daje spokój i równowagę. Choć wiele elementów projektu było zdefiniowanych już na początku naszej pracy, to mieliśmy zarazem olbrzymie pole do po kreacji. Wykorzystaliśmy je, by powołać do życia naprawdę komfortowe miejsce - mówi Martyna Smętek, która odpowiadała za projekt ze strony The Design Group.

Ale kosmos!

Dobre wrażenie trzeba robić już od wejścia. I tak jest w przypadku biura UPC. Strefa recepcji została zaprojektowana w futurystycznym, technicznym stylu z solidną dawką zieleni i eleganckich mebli. Każdy z elementów ma obły albo owalny kształt, co widać szczególnie w kształcie zabudowy i zjawiskowych lampach pod sufitem. Na tle instalacji przeplatające się świetliste kręgi, z których trzy symbolizują komplementarne usługi firmy UPC. Z kolei eleganckie meble od najlepszych producentów sprawiają, że ta część biura przypomina bardziej salon czy kawiarnię, niż typową poczekalnię.

Już w tym miejscu można dostrzec charakterystyczny element aranżacji biura - dopracowaną, graficzną ikonografię. Pomaga ona w orientacji w przestrzeni i stanowi wizualne urozmaicenie. Przez to przestrzeń wygląda trochę jak część komputerowego interfejsu, a trochę jak komiksowe universum. Całość dopełniają bowiem pełnościenne grafiki z ilustracjami i hasłami motywującymi, które powstały na skutek kooperacji firmy UPC i pracowni The Design Group z agencją kreatywną. Dzięki temu to otoczenie jest przyjemne w odbiorze, nowoczesne i młodzieżowe. Wyrazista kolorystyka miesza się z elegancką industrialną czernią i nowoczesną stylistyką.