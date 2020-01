Oto pięć designerskich biur nominowanych w Property Design Awards 2020

Biuro Nordea Less Waste Office w Gdyni (Workplace Solutions), Microsoft Polska w Warszawie (Trzop Architekci), Sii w Gdańsku (Design Anatomy), Worko we Wrocławiu (Tetris) i Cavatina Holding w Krakowie (Cavatina Holding) - to wielka piątka nominowanych projektów w kategorii "Design - Wnętrza Biura" w konkursie Property Design Awards 2020.

Konkurs Property Design Awards organizowany jest w ramach 4 Design Days – największego w tej części Europy wydarzenia rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa (MCK i Spodek w Katowicach, 6-9 lutego br.). Ma za zadanie nagrodzić najlepsze komercyjne i publiczne projekty zrealizowane w Polsce do końca 2019 roku.

Poznajcie piątkę nominowanych realizacji w kategorii "Design - Wnętrza Biura".

Nordea Less Waste Office w Łużycka Office Park w Gdyni (Workplace Solutions)

- Projekt Less Waste Office dla Nordea to przede wszystkim idea, która na celu ma promowanie proekologicznych działań wśród architektów, projektantów i osób związanych z branżą nieruchomości komercyjnych. Nominacja w Property Design Awards to wyróżnienie, które daje szansę na edukację branży w zakresie zrównoważonego projektowania i działań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko nowych projektów. Jeśli tytuł Najlepszego Biura w Polsce przypadnie Less Waste Office będzie to przełomowy moment, który - mamy nadzieję - zachęci innych do podejmowania działań odpowiedzialnych środowiskowo - mówi Dominika Zielińska, Managing Partner, Head of Architecture w Workplace Solutions.

Przestrzeń biurowa firmy Nordea została zaprojektowana tak, by zminimalizować negatywny wpływ na środowisko - poprzez użycie do aranżacji ok. 75-80 proc. materiałów odzyskanych, z drugiego obiegu, z recyklingu, czy certyfikowanych ekologicznie.

Biuro Microsoft Polska w Warszawie (Trzop Architekci)

- Wraz z Piotrem Hamerskim, Małgorzatą Szlązek i Katarzyną Kołpą-Żarowską wykonaliśmy jeden z najbardziej złożonych projektów w historii pracowni. Skoncentrowaliśmy się na stworzeniu zrównoważonego i innowacyjnego wnętrza opartego o nowe, światowe standardy Microsoft, zmieniając istniejące struktury, aby dopasować przestrzeń do stale rozwijającej się społeczności marki i nowych metod pracy. Dzięki zaangażowaniu klienta w proces projektowania, dobrze poznaliśmy kulturę organizacji, co pozwoliło nam dopasować wykorzystane rozwiązania do indywidualnych potrzeb każdego pracownika. Modernizacja wnętrza ponad 15-letniego budynku była także szczególnie wymagająca pod względem technicznym - przez ten czas w budownictwie zmieniło się bardzo wiele pod kątem technologii i przepisów - mówi Bartosz Trzop, założyciel i CEO pracowni Trzop Architekci.

Biuro Sii w biurowcu Olivia Business Centre w Gdańsku (Design Anatomy)

Sii ma niestandardowe wymagania odnośnie podziału wewnętrznego na wyspecjalizowane projekty. Z tego względu jedną z wytycznych było wydzielenie przestrzeni dostosowanych do wielkości zespołów, które często nie mogą dzielić miejsc pracy z innymi grupami projektowymi. Przy takiej specyfice firmy staraliśmy się zapewnić pracownikom niezbędne i jak najbardziej funkcjonalne miejsca do pracy, ale też przestrzenie sprzyjające integracji ludzi.