Piękno przyrody w najnowszej kolekcji tapet włoskiej marki. Jest zielono i pastelowo

Tym razem to las został motywem przewodnim dla nowej kolekcji tapet marki Glamora. Surowe piękno natury przełożono na język współczesnego designu.

Wśród debiutanckich serii tapet Glamora dostępnych w Dekorian Home znalazły się obrazy w butelkowej zieleni, delikatnych pastelach oraz propozycje biało-czarne. Wśród tych ostatnich na szczególną uwagę zasługują grafiki Fabula, Novembrina, Hologram, które będą stanowić dopełnienie aranżacji w stylu industrialnym, minimalistycznym czy new classic.

Te trzy propozycje łączy aura tajemniczości. Surowe piękno natury zostało przełożone na język współczesnego designu. Fabula przedstawia wieczorne jezioro – ciche, pogrążone we śnie – dlatego to nie ono jest tutaj bohaterem, a piękna gałąź, która przegląda się w tafli wody. Novembrina w centrum stawia drzewa: dostojne, dumne, niczym żołnierze na straży porządku. A dla tych, którzy lubią nieoczywisty klimat, projektanci z Glamory stworzyli Hologram. Trójwymiarowy obraz drzew uzyskany specjalną techniką fotograficzną zdecydowanie jest najbardziej tajemniczy. Dobry dla miłośników detali. A jeśli natura ma pokazać swą moc, a wnętrze zaszumieć niczym bujny las, to najlepszym wyborem będzie grafika Mediterraneo.

Namiastka Amazonii

W lasach tropikalnych króluje zieleń! Nie brakuje pięknego seledynu i szmaragdu, szlachetnego malachitu, nieoczywistej patyny, subtelnej limonki… lista może być naprawdę długa. Podobnie jak liczba gatunków drzew i roślin, które stały się inspiracją dla Glamory. Bananowce, palmy, paprocie drzewiaste, mahoniowce, figowce, monstery, orchidee, mchy… Intensywna, nasycona zieleń tych właśnie roślin wprowadza nas w klimat urban jungle! Grafika Graceful z liśćmi paproci, Garden Party lub Twist jak wycinek prawdziwej dżungli czy nieco lżejsza Metis, w której zieleń tworzy synergiczną całość z szarością. Monsterę, która cieszy się niesłabnącą popularnością, znajdziemy w nieco awangardowej odsłonie (Alma) lub tradycyjnej (Grid, Shapes).

Nad wielką wodą

Ale najnowsze kolekcje to także woda. Spokojne morskie fale, latarnia w oddali, tatarak nad brzegiem jeziora i lilie wodne. Włoski producent znów zaprasza do świata ciszy i relaksu. Nietuzinkowe propozycje to grafiki: Sea, Alga, Aquarium dedykowane tym, którzy lubią przełamywać schematy, szukając oryginalności. Na uwagę zasługują także pełne ekspresji zbliżenia raf koralowych i ukwiałów. Ich naturalne piękno dodatkowo podkreśla żywa kolorystyka. Grafiki Spin, Pulse, Nautilius to pierwszoplanowi bohaterowie każdej aranżacji, dlatego w ich towarzystwie najlepiej prezentuje się prosta zabudowa łazienkowa, oszczędna armatura oraz stonowana paleta barw.