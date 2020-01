Piękno zaklęte w drewnie. Niezwykła kolekcja designerskich przedmiotów

Kolekcję Legacy po raz pierwszy pokazano podczas Londyńskiego Festiwalu Designu w 2019 roku. Dziesięć przedmiotów codziennego użytku zaprojektowanych przez wpływowych projektantów wykonano z czerwonego dębu amerykańskiego. To je łączy. Każdy jest jednak wyjątkowy.

Latem 2019 roku w ramach współpracy dziesięciu przedstawicieli największych londyńskich instytucji kultury we współpracy z wpływowymi projektantami powstały wyjątkowe obiekty z czerwonego dębu amerykańskiego pod wspólnym hasłem „Legacy” (Dziedzictwo). Zostały one po raz pierwszy pokazane podczas Londyńskiego Festiwalu Designu 2019 (London Design Destival) - w styczniu 2020 roku przedmioty te zostaną zaprezentowane w Niemczech podczas targów imm w Kolonii.

Projekt zainicjował w maju 2019 roku Sir John Sorrell, dyrektor Festiwalu Designu w Londynie. We współpracy ze Stowarzyszeniem Handlowym Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (American Hardwood Export Council - AHEC) oraz angielskim zakładem produkcji mebli Benchmark Furniture powstało łącznie 10 przedmiotów z czerwonego dębu amerykańskiego.

Kolekcja "Legacy" obejmuje przedmioty codziennego użytku, których projekty zostały zainspirowane potrzebami poszczególnych zleceniodawców lub instytucji kultury. Wśród nich znajdują się takie ciekawostki jak regał na płyty winylowe do biura, dwie sofy do wyposażenia pokoju spotkań, a także skrzynka pocztowa. Na potrzeby stworzenia wszechstronnych, a czasami złożonych projektów idealnym materiałem okazał się amerykański dąb czerwony. Drewno tego gatunku charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością; można je także łatwo obrabiać lub giąć, a piękne usłojenie i ciepła barwa drewna gwarantują niepowtarzalny wygląd.

- Chcieliśmy stworzyć projekt, który będzie podkreślał potencjał czerwonego dębu amerykańskiego jako idealnego surowca do produkcji mebli, a jednocześnie zweryfikować właściwości obróbcze i jakościowego tego gatunku drewna. AHEC stale dąży do poszerzania potencjału zastosowań amerykańskich gatunków liściastych - powiedział David Venables, dyrektor AHEC na Europę. - Legacy to wspaniały projekt z udziałem niezwykłych projektantów. Jesteśmy zachwyceni efektem współpracy poszczególnych zespołów, które, mamy nadzieję, będą podziwiane przez wiele kolejnych pokoleń - dodał Venables.

Kolekcję Legacy będzie można oglądać w przejściu hali 11/3 przez cały czas trwania targów imm w Kolonii.