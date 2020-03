Pierwsza w Polsce ekspozycja belgijskiej marki. To projekt Industry Eksner

W Warszawie powstaje pierwsza w Polsce ekspozycja belgijskiego producenta systemów wentylacji i ochrony przeciwsłonecznej. Otwarcie ekspozycji planowane jest na połowę bieżącego roku. Za projekt odpowiada pracownia architektoniczna Industry Eksner.

Otwarcie pierwszego polskiego showroomu w stolicy planuje firma Pergole Renson, jedyny oficjalny Ambasador RENSON® w kraju. Ekspozycję stanowić będą przede wszystkim produkty z segmentu outdoorowego. Będą w nim prezentowane zarówno wybrane modele pergoli tarasowych i ich dodatkowego wyposażenia, jak i elementy systemu przeciwsłonecznego (zewnętrzne rolety, przesuwne panele) oraz system fasadowy Linarte®. Showroom powstanie w Warszawie przy ul. Smyczkowej, projekt koncepcyjny jest już gotowy, a już niebawem ruszą prace remontowe i adaptacyjne.

– Bardzo nam zależy, aby klient przed podjęciem decyzji o zakupie danego rozwiązania miał szanse nie tylko zobaczyć je w katalogu, ale również przetestować w rzeczywistości – komentuje przedsięwzięcie Dariusz Jaworski z firmy Pergole Renson – tylko w takich warunkach jesteśmy w stanie pokazać każdy detal, jego jakość, wykończenie i działanie, które decydują o stosunkowo wysokiej cenie produktów.

Za projekt odpowiada znana pracownia architektoniczna Industry Eksner, która na swoim koncie ma m.in. realizacje wnętrz największych polskich banków. – Firma RENSON przywiązuje ogromną wagę nie tylko do funkcjonalności i jakości swoich produktów, ale też do designu, tu każdy szczegół jest dopracowany i spójny z całością – mówi Dariusz Jaworski - stąd nasza współpraca z architektami, którzy wykreują dla ekspozycji tych produktów wyjątkową przestrzeń i zaskoczą niestandardowymi wizjami aranżacji.

Projekt showroomu wpisany został w ramy podstawowej idei firmy: Creating healthy spaces, realizującej się poprzez tworzenie komfortowych warunków do życia, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz domu. To przenikanie przestrzeni ma odzwierciedlenie w założeniach projektu, nazwanego roboczo Renson forest showroom – pergole eksponowane będą w otoczeniu przypominającym krajobraz lasu. We wnętrzach znajdą się nieokorowane pnie drzew, trawy, wykorzystane zostaną naturalne materiały i ciepłe, rozproszone światło.

Koncepcja polskiego showroomu została zaprezentowana Paulowi Rensonowi, właścicielowi i CEO firmy, podczas jego wizyty w Polsce w lutym br. Wizyta ta była okazją do podpisania umowy, na podstawie której firma Pergole Renson zyskała tytuł pierwszego w naszym kraju, oficjalnego Ambasadora Renson. Wstępna wizja showroomu spotkała się z pełną aprobatą gości z Belgii.