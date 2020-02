Pierwszy hotel Sadie Best Western otworzy się w Warszawie. Design zaskoczy!

Best Western Hotels & Resorts ogłosił plany otwarcia Sadie Best Western, hotelu butikowego, który powita pierwszych gości pod koniec drugiego kwartału br. Prace remontowe przy Krakowskim Przedmieściu 4 rozpoczęły się w ubiegłym roku. Wyróźnikiem wnętrz jest lokalny design.

REKLAMA

Oryginalny charakter hotelu Sadie odzwierciedli jego aranżacja. Nowoczesny design w subtelny sposób połączy się z historycznym wnętrzem – począwszy od przykuwającego wzrok holu, aż po przestronne apartamenty na poddaszu. Przestrzenie wspólne, pokoje oraz elementy wystroju – nasycone lokalnymi akcentami – będą odpowiedzią na potrzeby współczesnych podróżnych.

Sadie to nowa sieć ekskluzywnych hoteli butikowych, których wnętrza zostały stworzone, tak by podkreślić wyjątkowy charakter marki. Każdy obiekt nawiązuje do miejsca, w którym się znajduje, łącząc lokalny design oraz ciepłą osobowość marki – nie ma na świecie dwóch podobnych do siebie hoteli Sadie.

– Cieszymy się, że możemy świętować ekspansję naszej butikowej marki dzięki pierwszemu hotelowi Sadie w Warszawie, a zarazem w Polsce. Marka Sadie zapewni gościom warszawskiego obiektu niepowtarzalne wrażenia z pobytu, jednocześnie odzwierciedlając styl i energię stolicy – powiedziała Saija Kekkonen, dyrektor zarządzająca BWH Hotel Group na Finlandię, Kraje Bałtyckie, Polskę i Rosję.

Hotele Sadie stworzono z myślą o kreatywnym wykorzystaniu przestrzeni i technologii, co zapewni gościom wyjątkowe doświadczenia. Nowa marka wypełnia lukę w segmencie hoteli upscale, dając deweloperom szansę na kreatywność i włączenie elementów inspirowanych regionem do projektów, planów modernizacji czy rebrandingu istniejących już obiektów.